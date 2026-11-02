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Hospital Mario Catarino Rivas recibe equipo médico valorado en L20 millones

El Hospital Mario Catarino Rivas recibió una donación de equipo médico valorada en 20 millones de lempiras por parte del Hospital María, en conjunto con el gobierno central con el objetivo de fortalecer la atención hospitalaria y reducir la mora quirúrgica que afecta a pacientes de la zona norte de Honduras.Edgardo Iraheta. Director HMCR

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