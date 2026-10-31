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Cinco hondureños habrían perdido la vida por falsas ofertas de trabajo en el extranjero

Según Relaciones Exteriores, las “ofertas laborales engañosas” podrían estar siendo utilizadas “como mecanismos de captación y reclutamiento de personas para participar en conflictos armados internacionales”, como en Rusia y Ucrania

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