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La Escuela de Música Victoriano López celebra su 81 aniversario con concierto que une música y danza

El director artístico Jorge Luis Banegas y el oboísta salvadoreño e invitado solista internacional Ricardo Castañeda comparten detalles sobre la Gala del 81 Aniversario de la Escuela de Música Victoriano López

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