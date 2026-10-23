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Obesidad: las señales de alerta que no debe ignorar para proteger su corazón

La acumulación de grasa abdominal puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión e infartos. Especialistas explican cómo detectar alteraciones metabólicas y qué cambios ayudan a prevenir complicaciones.

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