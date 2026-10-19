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Exjefe de la Dipampco niega haber autorizado operativo en Corinto

“No me niego a ser investigado. Me niego a ser responsabilizado sin pruebas”, afirmó Marlon Enrique Lagos, exdirector de la Dipampco, al rechazar haber autorizado el fallido operativo en Corinto, Omoa, donde murieron cinco policías, y cuestionar el proceso disciplinario en su contra

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