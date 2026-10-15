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Al menos 30 familias abandonan sus hogares tras el desbordamiento del Lago de Yojoa en La Guama

Las severas inundaciones provocadas por el desbordamiento del Lago de Yojoa han dejado múltiples viviendas bajo el agua en el sector de La Guama, Santa Cruz de Yojoa.

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