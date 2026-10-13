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¿Tienes tatuajes? En Honduras podrían convertirse en prueba contra pandilleros

El legislativo pretende aprobar esta semana reformas que permitirían allanamientos sin orden judicial previa, ampliarían los plazos de investigación y obligarían a los condenados por terrorismo a cumplir íntegramente sus penas

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