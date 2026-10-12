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¿Cómo identificar la ansiedad en las aulas? Vea la capacitación de Mente Sana

El máster Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de UTH, explica cómo se manifiesta la ansiedad en niños y adolescentes y qué deben conocer los docentes sobre este trastorno.

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