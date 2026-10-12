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¡Atención, capitalinos! Ahora recibirán agua cada 9 días: ¿desde cuándo?

Aunque las lluvias permitieron recuperar las reservas y mejorar la frecuencia prevista para el suministro, la alcaldía advirtió que la capital todavía enfrenta una crisis hídrica

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