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La gigantesca obra que convierte el agua del lago de Yojoa en energía dos veces

La repotenciación elevará la capacidad de Cañaveral y Río Lindo, que históricamente suman 109 MW (29 MW y 80 MW, respectivamente). Así es como funciona todo el complejo localizado al sur del departamento de Cortés

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