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Policía despliega operativo en la Central Metropolitana de SPS

Policía nacional realiza operativos en la gran Central Metropolitana de San Pedro Sula bajo el lema "Cuida de los que en ti confían". Las acciones están orientadas brindar seguridad, orientación y atención a la población durante el feriado Morazánico.

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