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Zonas sin luz el miércoles 18 de noviembre; consulte la lista
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Honduras
Policía reforzará operativos ante robos a negocios en San Pedro Sula
La Policía Nacional anuncia mayor presencia en las zonas afectadas por robos a establecimientos comerciales. La DPI asegura que ha identificado bandas dedicadas a estos delitos y advierte sobre nuevas modalidades de robo en vehículos, además de recomendar medidas para proteger documentos y pertenencias.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 17 de noviembre de 2026 a las 18:11
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Redacción La Prensa
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