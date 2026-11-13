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¿Qué colonias de SPS están en riesgo por el primer frente frío?

COPECO advierte sobre lluvias intensas, bajas temperaturas y posibles inundaciones en Satélite, Cabañas y otros sectores de San Pedro Sula por el ingreso del frente frío.

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