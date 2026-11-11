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L10,854 millones para el Valle de Sula: estas son las obras previstas para 2027 y 2028

Los diputados aprobaron dos decretos que contemplan 65 obras de infraestructura y 23 proyectos de energía, salud, agua potable y protección contra inundaciones

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