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¡L23 mil millones para Cortés! Zambrano anuncia millonaria inversión

Tomás Zambrano anunció más de L23,000 millones en proyectos para Cortés, con fondos nacionales y préstamos externos que serán abordados en el Congreso

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