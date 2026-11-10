  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Gladys y Yolanda convierten su lucha contra el síndrome de Morquio en esperanza

Más allá del diagnóstico, la historia de dos hermanas hondureñas que han buscado desarrollarse profesional y académicamente mientras enfrentan las dificultades de vivir con una enfermedad poco frecuente. Su experiencia familiar también las llevó a impulsar una asociación para visibilizar el síndrome y gestionar mejores oportunidades para otros pacientes.

Últimos Videos