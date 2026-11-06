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Intensifican fumigaciones en SPS ante riesgo de repunte del dengue por lluvias

Salud interviene El Carmen y El Ocotillo y extenderá las jornadas a otros sectores de SPS para frenar al zancudo antes de las lluvias señalo la Dra Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud en San Pedro Sula.

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