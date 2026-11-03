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¡Honduras endurece penas contra delincuentes!

"Se le acabó la fiesta a los delincuentes en Honduras", expresó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, tras la publicación en La Gaceta de la ley especial contra las maras y pandillas que endurece las penas.

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