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¡Quedan libres! Corte cierra caso contra cuatro acusados por supuesto plan contra Mel Zelaya

Cuatro acusados por el supuesto plan de atentado contra Manuel Zelaya recibieron carta de libertad tras el sobreseimiento definitivo ordenado por la Corte de Apelaciones

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