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Proponen dar 12% de multas de tránsito a alcaldías en Honduras
Un proyecto en el Congreso Nacional propone transferir 12% de las multas de tránsito a las municipalidades para prevención vial
Redacción La Prensa
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Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 11:10
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