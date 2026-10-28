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Diez estudiantes hondureños del Técnico Alemán realizarán sus prácticas en fábricas de Alemania

Los 10 jóvenes del Centro Técnico Hondureño Alemán realizarán durante un mes sus prácticas profesionales en Alemania y ellos son: Mónica Rosales Hernández, Marvin Martínez Ortiz, Oliver Del Cid Salinas, Eva Sagastume George, Valeria Sánchez Izaguirre, Adán Suazo Corea, Marcela Pineda Betancourt, Jorge Ramos, Óscar Murillo Torres y Luis Mejía Henríquez

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