Diez estudiantes hondureños del Técnico Alemán realizarán sus prácticas en fábricas de Alemania

Los 10 jóvenes del Centro Técnico Hondureño Alemán realizarán durante un mes sus prácticas profesionales en Alemania y ellos son: Mónica Rosales Hernández, Marvin Martínez Ortiz, Oliver Del Cid Salinas, Eva Sagastume George, Valeria Sánchez Izaguirre, Adán Suazo Corea, Marcela Pineda Betancourt, Jorge Ramos, Óscar Murillo Torres y Luis Mejía Henríquez