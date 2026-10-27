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Presidente del CN explica alcances de reformas penales

Tomás Zambrano, detalló los alcances del nuevo paquete de reformas al Código Penal y Código Procesal Penal orientado a endurecer el combate contra las estructuras criminales y maras o pandillas consideradas terroristas.

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