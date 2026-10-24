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Cárcel de La Acequia podría habilitarse en ocho meses

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y el Congreso Nacional evalúan el predio de La Acequía, en Santa Bárbara, como una de las tres opciones para una cárcel de máxima seguridad

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