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Huelga médica en Honduras golpea a pacientes y familias
El paro de los médicos mantiene en espera diagnósticos y cirugías en el Hospital Escuela, donde pacientes y familiares enfrentan largas estancias, gastos y dificultades económicas
Redacción La Prensa
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Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 11:10
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