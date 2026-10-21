El Lago de Yojoa gana terreno: familias huyen y el agua alcanza zonas turísticas

Durante el recorrido de Diario LA PRENSA por la zona, el equipo encontró a don Santos Martínez, quien trabaja en un vivero ubicado en la entrada del Parque Eco-Arqueológico Los Naranjos. Relató que, de un día para otro, el agua comenzó a acercarse al área donde mantiene sus plantas, por lo que tuvo que trasladarlas a otro lugar para evitar que la inundación las dañara o provocara pérdidas.