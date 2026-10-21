El Lago de Yojoa gana terreno: familias huyen y el agua alcanza zonas turísticas

Parte del complejo turístico Finca Las Glorias permanece inundado por la crecida del Lago de Yojoa. Ante la situación, la administración invirtió en rampas flotantes para que los visitantes puedan continuar disfrutando de algunas actividades. Una alternativa que refleja el esfuerzo del negocio por adaptarse a la emergencia y hacerle frente a las pérdidas económicas.
Mientras el nivel del agua continúa aumentando, los habitantes de El Jaral comienzan a sacar sus pertenencias ante el riesgo de perderlas. Según Johnny Luna, la crecida ha avanzado aproximadamente dos kilómetros en este sector y podría extenderse si persisten las lluvias.
Mientras algunas familias se trasladan a otras colonias o municipios aledaños, don Pablo Rodríguez, con ayuda de su nieto, construye un pequeño cuarto a orillas de la carretera para resguardarse de la crecida. Con nostalgia, contó a Diario LA PRENSA que llevaba alrededor de 20 años viviendo en la zona, donde ahora el avance del agua lo obliga a buscar un nuevo lugar para vivir.
Las viviendas de La Guama, ubicadas a escasos metros de la carretera principal, comienzan a resentir el avance del agua, que ya alcanza las primeras casas. Mientras algunas familias se resisten a abandonar sus hogares, otras regresan al sector para observar cómo continúa aumentando el nivel del lago.
Mientras unos construyen refugios improvisados para resguardarse de la crecida, otros observan con nostalgia cómo más de 30 viviendas han quedado bajo el agua. Sus habitantes mantienen la esperanza de que el nivel del lago baje y puedan regresar a los hogares que levantaron con años de esfuerzo.
Una parte del complejo turístico ha sufrido daños por la crecida del Lago de Yojoa. Incluso, algunas cabañas ubicadas a aproximadamente un kilómetro de distancia fueron alcanzadas por el desbordamiento, evidenciando el avance del agua hacia sectores que antes permanecían fuera de su alcance.
Ante la crecida del Lago de Yojoa, el centro turístico también ha tenido que evacuar a algunos de los animales que permanecían en sus instalaciones, mientras otros aún disfrutan de las áreas que no han sido alcanzadas por el agua. La emergencia obliga a la administración a tomar medidas para proteger tanto a los animales como a los visitantes.
Los patos, pavos y gallinas fueron reubicados por seguridad ante la crecida del Lago de Yojoa; sin embargo, continúan desplazándose libremente por las áreas naturales del complejo turístico que aún no han sido alcanzadas por el agua.
Durante el recorrido de Diario LA PRENSA por la zona, el equipo encontró a don Santos Martínez, quien trabaja en un vivero ubicado en la entrada del Parque Eco-Arqueológico Los Naranjos. Relató que, de un día para otro, el agua comenzó a acercarse al área donde mantiene sus plantas, por lo que tuvo que trasladarlas a otro lugar para evitar que la inundación las dañara o provocara pérdidas.
La calle principal que conecta La Guama con Peña Blanca y sectores como Río Lindo, Los Naranjos, Las Vegas y El Mochito presenta tramos inundados. El agua, con un nivel elevado, ya cruza ambos carriles de la vía y dificulta el tránsito por esta importante ruta de la zona.
El terreno recuperado por el Lago de Yojoa es evidente: viviendas inundadas, negocios afectados y cultivos perdidos forman parte de las consecuencias de la crecida. Mientras persistan las lluvias en la zona, los pobladores temen que el nivel del agua continúe aumentando y provoque más pérdidas.
El Parque Eco-Arqueológico Los Naranjos permanece cerrado temporalmente debido a las inundaciones provocadas por la crecida del Lago de Yojoa. El agua alcanzó el acceso principal del recinto, por lo que el IHAH suspendió el ingreso de visitantes como medida preventiva para proteger su seguridad y las instalaciones.