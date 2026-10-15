Así lucen las zonas inundadas por el aumento del nivel del Lago de Yojoa

A escasos metros de la carretera CA-5 se encuentra la comunidad de La Guama, en Santa Cruz de Yojoa, donde el agua ha comenzado a alcanzar las viviendas ubicadas a la orilla de la vía.
Las viviendas ubicadas en la parte baja de la comunidad de La Guama, en Santa Cruz de Yojoa, ya tienen el agua por encima del nivel de las ventanas. Ante el avance de la inundación, las familias han tenido que evacuar sus hogares.
Las viviendas cercanas a la carretera CA-5 son las que aún registran un nivel de agua más bajo. Algunos habitantes llegan a diario para observar cómo sus casas permanecen inundadas, con la esperanza de que el agua baje y puedan regresar para recuperar sus pertenencias y su patrimonio.
A medida que avanza la inundación, el agua cubre cada vez más las viviendas de la comunidad, mientras sus habitantes, afectados por la situación, intentan rescatar las pertenencias que aún pueden salvar antes de que sus casas queden completamente anegadas.
Las viviendas ubicadas en la entrada de la comunidad comienzan a verse afectadas por la crecida del agua. Sus habitantes mantienen la esperanza de que el nivel no siga aumentando y, como medida preventiva, han colocado sus pertenencias sobre baldes y bloques para evitar que se dañen.
Más de 30 familias han tenido que abandonar sus viviendas y trasladar sus pertenencias a lugares seguros. Algunos afectados se refugian temporalmente en casas de familiares, mientras otros buscan alquilar en sectores que no estén expuestos al riesgo de inundaciones.
Algunos habitantes recorren en lancha las calles inundadas de su comunidad. Yaris, el joven que rema la embarcación, manifestó a LA PRENSA que continúa llegando a la zona para vigilar su vivienda, con la fe de que el nivel del agua baje y pueda regresar a su hogar.
Varios negocios reconocidos del sector carretero quedaron completamente inundados por la crecida del agua, una situación que ha provocado cuantiosas pérdidas materiales y económicas para sus propietarios.
Los habitantes de la zona llegan constantemente a sus comunidades para observar y monitorear el nivel del agua, con la esperanza de que descienda pronto y puedan regresar a sus viviendas.
Una escuela del sector de Peña Blanca quedó prácticamente bajo el agua debido a la crecida del Lago de Yojoa. El centro educativo, ubicado a pocos metros del lago, enfrenta afectaciones que impiden el desarrollo normal de las clases para los niños de la zona.