Capturan a presuntos integrantes del Cártel del Diablo, la MS-13 y la Pandilla 18

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a cuatro personas señaladas como presuntos integrantes de estructuras criminales, entre ellas dos vinculadas con la Mara Salvatrucha (MS-13), una con la Pandilla 18 y otra con el denominado Cártel del Diablo, durante diferentes operativos ejecutados en Francisco Morazán.
De acuerdo con la información policial, uno de los sospechosos fue detenido en una zona montañosa del municipio de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, en un sector limítrofe con Yoro. Durante el procedimiento, los agentes le decomisaron un fusil AR-15 y 18 sacos con hierba seca, supuesta marihuana, cuyo peso fue reportado en aproximadamente 1,000 libras.
El detenido, a quien las autoridades vinculan con el Cártel del Diablo, será puesto a disposición de las autoridades competentes por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas agravado y porte ilegal de arma de fuego, según el reporte policial.
Lenin Pineda, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, informó que las operaciones se desarrollaron en distintos puntos del departamento para combatir estructuras criminales vinculadas con asociaciones terroristas.
Pineda detalló que dos personas fueron detenidas en Sabana Grande, entre ellas una mujer conocida con el alias de "La Patrona", a quien las autoridades señalan como presunta administradora de una estructura criminal en ese sector.
También fue capturado un hombre conocido como "El Baica", a quien identifican como supuesto "placero" de la organización.
Asimismo, en la colonia Manantial, en la capital hondureña, fue detenido un hombre conocido con el alias de "Dogo", señalado por las autoridades como presunto administrador de una estructura criminal en la ciudad.
La Policía reveló que el joven vinculado con el Cártel del Diablo fue detenido en Marale con el arma de fuego y los sacos de supuesta marihuana.
"Estamos en guerra, la Policía Nacional el día de hoy amaneció con diferentes operaciones policiales en contra de estructuras criminales ligadas a asociaciones terroristas", manifestó Pineda al referirse a los resultados de los operativos.
Las cuatro personas quedaron sujetas al procedimiento legal correspondiente. Las responsabilidades penales que se les atribuyen deberán determinarse conforme avance el proceso judicial.