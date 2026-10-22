Capturan a presuntos integrantes del Cártel del Diablo, la MS-13 y la Pandilla 18

De acuerdo con la información policial, uno de los sospechosos fue detenido en una zona montañosa del municipio de Marale, en el departamento de Francisco Morazán, en un sector limítrofe con Yoro. Durante el procedimiento, los agentes le decomisaron un fusil AR-15 y 18 sacos con hierba seca, supuesta marihuana, cuyo peso fue reportado en aproximadamente 1,000 libras.