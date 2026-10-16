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​​​​​​Caso Tesla Alemán: Presentan amparo para revisar su liberación tras matar a su hija

El abogado acusador y el Ministerio Público buscan que la Sala de lo Constitucional revise el caso de Tesla Alemán, inimputable por padecer problemas mentales

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La muerte de la pequeña Ana Paula Reyes Alemán, de casi tres años, conmocionó al país el domingo 2 de febrero de 2025, luego de que se conociera que su madre le quitó la vida tras degollarla en el sofá de su casa durante la madrugada, en la colonia Las Flores, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

 Fotos: LA PRENSA
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Por este hecho, las autoridades policiales pusieron bajo custodia a Tesla Paola Alemán, una odontóloga de 39 años, quien, además de causar la muerte de su hija, atentó contra su integridad física al hacerse una herida en el cuello, por lo que tuvo que ser internada en el hospital Mario Rivas.
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Tras conocer lo ocurrido, agentes asignados a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida del Ministerio Público presentaron un requerimiento fiscal contra la odontóloga, acusada del delito de parricidio. El 5 de febrero, luego de recibir el alta médica, Alemán compareció a la audiencia de declaración de imputado en el juzgado de San Pedro Sula.
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Por recomendación médica, la jueza que conoció la causa impuso a Alemán la medida de internamiento en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en Tegucigalpa, para recibir tratamiento por padecer problemas de salud mental.
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Según el juzgado, la medida se estableció tomando en consideración las primeras evaluaciones psicológicas, que determinaron que la imputada presentaba problemas graves de salud mental que podrían haber influido en que terminara matando a su hija.
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Tras permanecer cuatro meses internada en el hospital psiquiátrico, la odontóloga compareció a la audiencia inicial el martes 10 de junio de 2025. Ese día, la jueza dictó un sobreseimiento definitivo a su favor, al considerar que era inimputable; es decir, que, según la resolución, "al momento de que la mujer cometió la acción violenta, estaba sin la plena conciencia de sus actos".
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El Poder Judicial informó que la evaluación de Medicina Forense y el dictamen del Mario Mendoza revelaron que Alemán padece un trastorno psicótico crónico (esquizofrenia) y depresión aguda con actos suicidas. Estos diagnósticos respaldaron la conclusión de la jueza de que, al momento de los hechos, no se encontraba en condiciones mentales para ser considerada responsable penalmente.
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Benjamín Lavaire, abogado privado acusador, y el Ministerio Público presentaron una apelación ante la Corte de lo Penal contra el sobreseimiento definitivo a favor de Tesla Alemán. Sin embargo, el recurso fue declarado sin lugar el 9 de octubre de 2025. Según los acusadores, la apelación se fundamentó en presuntas inconsistencias y contradicciones en el diagnóstico médico relacionado con la salud mental de la imputada.
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Además, los acusadores sostuvieron que las acciones de Tesla Alemán antes del hecho evidenciaban premeditación. Según su versión, Alemán esperó a que su familia se durmiera para sacar a la niña de su cama y llevarla al sofá de la sala, donde le causó la herida mortal en el cuello.
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Lavaire informó a Diario LA PRENSA que, con el propósito de revertir lo que considera impunidad, se interpuso un recurso de amparo para que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revise integralmente la sentencia y determine si el procedimiento seguido fue adecuado y si se produjo alguna violación.
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"El amparo ya fue recibido y solo esperamos a que la Corte Suprema resuelva. Ellos deben mandar una solicitud de informe al juzgado de lo penal acá en San Pedro Sula, pero no ha venido aún. Cuando ellos lo manden, me lo darán para que yo formalice el amparo; luego la Fiscalía opinará y luego resolverá la Corte Suprema. Pero no han empezado siquiera, ya que la Corte recibe amparos todos los días y se llevan su tiempo", dijo Lavaire.
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En la audiencia inicial, además de declarar inimputable el caso, la jueza también le impuso a Tesla Alemán la medida de seguridad de tratamiento ambulatorio en el Hospital San Juan de Dios, en San Pedro Sula, y dispuso que quedara al cuidado de su familia. El juzgado es informado periódicamente de los avances en la salud de la odontóloga.
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