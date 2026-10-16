​​​​​​Caso Tesla Alemán: Presentan amparo para revisar su liberación tras matar a su hija

"El amparo ya fue recibido y solo esperamos a que la Corte Suprema resuelva. Ellos deben mandar una solicitud de informe al juzgado de lo penal acá en San Pedro Sula, pero no ha venido aún. Cuando ellos lo manden, me lo darán para que yo formalice el amparo; luego la Fiscalía opinará y luego resolverá la Corte Suprema. Pero no han empezado siquiera, ya que la Corte recibe amparos todos los días y se llevan su tiempo", dijo Lavaire.