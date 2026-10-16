Imágenes exclusivas del mausoleo de Francisco Morazán en El Salvador

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, visitó este viernes el mausoleo donde reposan los restos del prócer Francisco Morazán, durante su viaje oficial en San Salvador, El Salvador.
La visita formó parte de las actividades programadas para la delegación de diputados hondureños, que inició su jornada con un recorrido por el centro histórico de la capital salvadoreña.
Como parte de la agenda, Zambrano visitó el Palacio Nacional y posteriormente se trasladó al mausoleo dedicado al héroe centroamericano, cuyo legado histórico está ligado a los ideales de unión de la región.
El recinto se encuentra en el Jardín Centroamérica, a un costado del Palacio Nacional de San Salvador.
El espacio fue acondicionado por el Gobierno salvadoreño para resguardar los restos del prócer y permitir que los visitantes conozcan más sobre su historia.
El nuevo mausoleo fue inaugurado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el 23 de septiembre de 2026, como parte de las actividades conmemorativas relacionadas con la memoria histórica de Morazán.
El lugar quedó habilitado para recibir visitantes al día siguiente.
La construcción del recinto estuvo acompañada por el traslado de los restos de Morazán, que permanecían en el Cementerio de Los Ilustres, en San Salvador.
Las autoridades salvadoreñas realizaron el traslado en septiembre de este año hacia su nueva ubicación.
Tras concluir el recorrido por los sitios históricos, Zambrano tenía previsto continuar con la visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad construida durante el gobierno de Bukele.
Antes de las actividades de este viernes, el titular del Legislativo hondureño sostuvo una reunión de más de tres horas con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para abordar un posible acuerdo de cooperación y conocer las medidas de seguridad implementadas en ese país.
“Lo que nos llevamos de El Salvador son las buenas prácticas que han aplicado, los modelos de éxito que han dado resultado y qué medidas podemos implementar en Honduras, tropicalizadas al hondureño”, manifestó Zambrano al explicar el propósito del acercamiento.