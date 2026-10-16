Sábado sin luz: Estas zonas de Honduras no contarán con el fluido eléctrico este 17 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este sábado 17 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos seis horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Uno de los sectores afectados comprende las colonias Suazo Córdova, Altamira, Altiplano, Vieja Primavera, Vieja Primavera II, Nueva Primavera, Las Mesetas, Villa Eugenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo y Trejo IV etapa, así como la aldea San Isidro, aldea Las Peñitas, la ENEE en La Puerta e Inmude. La interrupción está programada en horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
En otro bloque de la ciudad, los cortes de energía abarcarán las colonias Los Arcos y Hernández, el barrio Paz Barahona, el hotel Camino Real Inter Continental, Mall Multiplaza, hotel Copantl Sula, Casa del Abogado, Museo del Niño, hospital Cemesa y Casa Jaar. Estos sectores permanecerán sin electricidad de 8:45 a.m. a 12:45 p.m.