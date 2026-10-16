Gracie Bon sigue ayudando en Panamá pese a las críticas por sus fotos

La modelo e influencer panameña Gracie Bon continúa con la entrega de ayuda a las familias afectadas por el terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre. Su iniciativa, que incluye la distribución de productos de primera necesidad, también ha generado debate en redes sociales después de que compartiera fotografías suyas entre los escombros.
Bon, conocida por su presencia en plataformas digitales y por promover la aceptación corporal, ha utilizado sus propios recursos y el alcance de sus publicaciones para apoyar a las comunidades perjudicadas. De acuerdo con reportes sobre su iniciativa, la creadora de contenido ha financiado la compra de víveres y otros artículos destinados a quienes enfrentan las consecuencias del desastre.
La difusión de imágenes en las zonas afectadas dividió las opiniones de los usuarios. Mientras algunos cuestionaron que posara frente a estructuras dañadas, otros destacaron la importancia de visibilizar la emergencia y movilizar donaciones. La influencer defendió su decisión de publicar las fotografías y sostuvo que buscaba llamar la atención sobre las necesidades de los damnificados.
En medio de la controversia, Bon ha insistido en que su prioridad es ayudar a las personas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales. “El pueblo ayuda al pueblo, somos los únicos que nos tenemos para ayudar”, expresó en un mensaje difundido en sus canales oficiales, en el que llamó a dejar de lado las disputas y concentrar los esfuerzos en la asistencia.
Entre los artículos que, según la información compartida sobre su iniciativa, se han destinado a las comunidades figuran alimentos no perecederos, agua embotellada, colchones, carpas y toldos. También se informó de la colaboración con una empresa logística para facilitar el traslado de los suministros hacia sectores rurales afectados por el movimiento telúrico.
Durante una de las jornadas de distribución, la influencer protagonizó además un momento que llamó la atención de los usuarios: un residente se acercó a ella y le dedicó un piropo mientras conversaba con personas de la comunidad. La escena provocó risas entre los presentes y circuló en redes como un episodio anecdótico en medio de las labores de asistencia.
Esta no sería la primera vez que Bon organiza acciones solidarias. La modelo también ha compartido anteriormente iniciativas de apoyo en el barrio donde creció, donde, según los datos proporcionados sobre su trayectoria, ha entregado canastas de alimentos a sus vecinos para celebrar logros personales y profesionales.
La ayuda llega en un momento complejo para Panamá. El terremoto del 9 de octubre fue reportado por las autoridades panameñas con una magnitud de 7.5 y causó daños en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y carreteras de distintas regiones. Los informes oficiales también señalaron afectaciones en puentes y comunidades que tuvieron dificultades de acceso.
El balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualizado el 15 de octubre, contabilizaba 27 personas lesionadas y miles de ciudadanos afectados. En su informe, la entidad detalló daños en viviendas y centros educativos, mientras los equipos de emergencia continuaban con las evaluaciones y la distribución de ayuda humanitaria.
Las réplicas y los problemas en algunas vías han complicado las tareas de respuesta, especialmente en zonas rurales donde el acceso resulta más difícil. Las autoridades mantienen el monitoreo de las áreas afectadas y han pedido a la población informarse mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad. La panameña reaccionó con esta publicación sobre las críticas que ha recibido en los últimos días: "Será la última vez que hablo de este tema, pero quiero mostrarles cuánto me ´generó´ la publicación del terremoto", aunque aseguró que ese dinero generado será destinado completamente a ayudas sociales como las que ha realizado.