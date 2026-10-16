Gracie Bon sigue ayudando en Panamá pese a las críticas por sus fotos

Las réplicas y los problemas en algunas vías han complicado las tareas de respuesta, especialmente en zonas rurales donde el acceso resulta más difícil. Las autoridades mantienen el monitoreo de las áreas afectadas y han pedido a la población informarse mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad. La panameña reaccionó con esta publicación sobre las críticas que ha recibido en los últimos días: "Será la última vez que hablo de este tema, pero quiero mostrarles cuánto me ´generó´ la publicación del terremoto", aunque aseguró que ese dinero generado será destinado completamente a ayudas sociales como las que ha realizado.