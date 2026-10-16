Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo

Fotografía cedida por la Compañía de Turismo de Puerto Rico donde aparece la gobernadora de la isla, Jenniffer González Colón, acompañada por la representante por el Distrito 11 de Dorado, Elinette González Aguayo; Miss Universo Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto; Miss Universo Puerto Rico 1972, Bárbara Torres (3i); la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel (2d), y el gerente de Comunicaciones de Plaza Las Américas, Carlos Ayala, durante la ceremonia de corte de cinta de la exhibición 'The Miss Universe Experience' este martes en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan (Puerto Rico).