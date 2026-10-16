  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo

Universe Experience Puerto Rico abrió sus puertas con una exhibición que reúne coronas, trajes típicos, vestuarios de competencia y más de 600 piezas que celebran los 75 años de Miss Universe y el legado de las cinco puertorriqueñas que han conquistado la corona internacional.

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 14:15 -
  • Agencia EFE
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
1 de 11
Leer el artículo

Una exposición reúne 18 coronas, fotografías, piezas históricas y artículos de colección que recorren la evolución de Miss Universo, certamen que celebra el próximo noviembre su septuagésimo quinto aniversario en Puerto Rico.

 Fotos cortesía
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
2 de 11
Leer el artículo

Fotografía cedida por la Compañía de Turismo de Puerto Rico donde aparece la gobernadora de la isla, Jenniffer González Colón, acompañada por la representante por el Distrito 11 de Dorado, Elinette González Aguayo; Miss Universo Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto; Miss Universo Puerto Rico 1972, Bárbara Torres (3i); la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel (2d), y el gerente de Comunicaciones de Plaza Las Américas, Carlos Ayala, durante la ceremonia de corte de cinta de la exhibición 'The Miss Universe Experience' este martes en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan (Puerto Rico).

 Foto Cortesía / EFE
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
3 de 11
Leer el artículo

"Esta exposición permitirá que el público y los miles de fanáticos puedan conocer de cerca la historia y evolución del certamen a través de nuestras emblemáticas coronas y una colección de recuerdos que forman parte de nuestro legado", expresó en un comunicado Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization.

 Foto cortesía
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
4 de 11
Leer el artículo

'The Miss Universe Experience' quedó inaugurada el martes en un espacio en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan, y destaca también la estrecha relación de Puerto Rico con el certamen, en el cual ha ganado cinco coronas.

 Foto cortesía
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
5 de 11
Leer el artículo

Bajo la curaduría del Puerto Rican Fashion History Council, la exhibición presenta un recorrido visual por la evolución estética y cultural de Miss Universo y estará abierta al público hasta el 23 de noviembre.

Foto cortesía
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
6 de 11
Leer el artículo

Entre sus principales atractivos figura una colección de 18 coronas representativas de distintas etapas del certamen, acompañadas de fotografías, relatos y piezas que resaltan la moda, el diseño y las historias de las mujeres que han formado parte de su legado internacional.

 Foto cortesía
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
7 de 11
Leer el artículo

Las cinco puertorriqueñas que han conquistado la corona universal son Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

 Foto cortesía
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
8 de 11
Leer el artículo

"Puerto Rico tiene una historia muy especial con Miss Universe. Nuestras cinco reinas han llevado el nombre de nuestra isla a lo más alto y son motivo de orgullo para todos los puertorriqueños", afirmó la gobernadora, Jenniffer González Colón.

Foto cortesía
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
9 de 11
Leer el artículo

Además, Puerto Rico ha sido sede del certamen en 1972, 2001 y 2002, por lo que la exhibición dedica un espacio especial a esta relación histórica.La iniciativa forma parte de las actividades previas a la celebración de la 75.ª edición de Miss Universo, cuya competencia final está programada para el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Foto cortesía
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
10 de 11
Leer el artículo

La iniciativa forma parte de las actividades previas a la celebración de la 75.ª edición de Miss Universo, cuya competencia final está programada para el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Inauguran exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo
11 de 11
Leer el artículo

La apertura de la exhibición coincide con el natalicio de Marisol Malaret, quien en 1970 se coronó como la primera Miss Universo puertorriqueña.

 Foto Cortesía / EFE
Cargar más fotos