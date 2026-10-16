Nicolas Cage y Antonio Banderas investigarán un nuevo caso en HBO

La serie policial de HBO prepara su regreso con dos figuras de Hollywood al frente. Antonio Banderas y Nicolas Cage encabezarán la quinta temporada de “True Detective”, cuya producción está prevista para 2027. La nueva entrega contará nuevamente con la cineasta mexicana Issa López como responsable creativa y presentará personajes e investigaciones inéditos.
La cadena confirmó este viernes 16 de octubre la incorporación de ambos actores, quienes interpretarán a Rai García y Henry Logan, respectivamente. Aunque el anuncio ha despertado expectativas entre los seguidores de la ficción, los detalles sobre el caso criminal que impulsará la historia continúan bajo reserva.
La participación de Cage ya había generado comentarios días antes, cuando el actor adelantó su posible fichaje durante un encuentro en la Comic Con de Nueva York. “Creo que voy a hacer una temporada de True Detective”, comentó entonces, antes de bromear: “Está bien que yo sea el primero en anunciarlo, ¿verdad?”. La confirmación oficial llegó posteriormente con el anuncio del nuevo dúo protagonista.
Para Banderas, conocido por sus papeles en “La máscara del Zorro” y “La leyenda del Zorro”, el proyecto supone incorporarse a una de las franquicias criminales más reconocidas de la televisión reciente. Su trayectoria también incluye trabajos como “Dolor y gloria”, “Babygirl” y su participación como la voz del Gato con Botas en la saga de “Shrek”.
Cage, ganador del Óscar por “Leaving Las Vegas”, suma a su extensa carrera cinematográfica una nueva apuesta televisiva. El actor también ha recibido atención por sus interpretaciones en “Pig” y “Dream Scenario”, mientras que su participación en “True Detective” lo situará al frente de una historia marcada por el misterio y la investigación policial.
Detrás de cámaras, Issa López volverá como showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva, luego de encabezar “True Detective: Night Country”, la cuarta temporada estrenada en 2024. Daniel Zelman también participará como guionista y productor ejecutivo, junto con un equipo que incluye a los protagonistas y a figuras vinculadas con las entregas anteriores, entre ellas Nic Pizzolatto, creador de la serie, y los actores Matthew McConaughey y Woody Harrelson.
La nueva temporada trasladará la acción a Jamaica Bay, en Nueva York, un escenario distinto de los paisajes helados de Alaska que marcaron “Night Country”. El cambio geográfico abre la puerta a otra atmósfera visual y narrativa, aunque todavía no se han revelado las circunstancias que reunirán a los nuevos personajes ni la naturaleza del caso que deberán resolver.
Pese a la renovación de su elenco y escenario, la quinta entrega mantendrá conexiones con la historia anterior. López adelantó que habrá vínculos con “Night Country”, aunque la nueva trama tendrá una identidad propia. “Es una historia nueva, personajes nuevos, todo”, señaló la cineasta al referirse a la dirección que tomará la serie
La cuarta temporada siguió a las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro, interpretadas por Jodie Foster y Kali Reis, durante la investigación por la desaparición de ocho hombres de una estación científica en Alaska. Aunque el desenlace provocó opiniones encontradas entre los espectadores, “Night Country” alcanzó una importante audiencia y reforzó el interés de HBO por continuar la franquicia.
Desde su debut en 2014, “True Detective” ha construido su identidad como una antología criminal, con historias y protagonistas distintos en cada temporada. Su primera entrega, encabezada por McConaughey y Harrelson, se convirtió en una de las más reconocidas de la serie, que posteriormente incorporó a intérpretes como Colin Farrell, Rachel McAdams y Mahershala Ali. Por ahora, HBO no ha anunciado una fecha de estreno para la quinta temporada ni ha confirmado el reparto secundario. El inicio de la producción está previsto para 2027, por lo que todavía queda por conocer cómo se desarrollará la nueva investigación y qué otros nombres se sumarán a Banderas y Cage en este próximo capítulo de la serie.