Nicolas Cage y Antonio Banderas investigarán un nuevo caso en HBO

Desde su debut en 2014, “True Detective” ha construido su identidad como una antología criminal, con historias y protagonistas distintos en cada temporada. Su primera entrega, encabezada por McConaughey y Harrelson, se convirtió en una de las más reconocidas de la serie, que posteriormente incorporó a intérpretes como Colin Farrell, Rachel McAdams y Mahershala Ali. Por ahora, HBO no ha anunciado una fecha de estreno para la quinta temporada ni ha confirmado el reparto secundario. El inicio de la producción está previsto para 2027, por lo que todavía queda por conocer cómo se desarrollará la nueva investigación y qué otros nombres se sumarán a Banderas y Cage en este próximo capítulo de la serie.