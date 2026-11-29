“Solo la usaba, yo la compraba y fumaba. Mira, no caí tanto en eso a pesar de que era un niño, porque me gustaba más el fútbol”, contó Salas que también admitió haber cometido actos de delincuencia de los que no se enorgullece. “Fue un asalto con pistola. Me acerqué y se la puse. Le dije que me entregara todo y que no le iba a pasar nada, yo estaba muy nervioso, la persona igual, una vez que me dio lo que tenía, no me agradó lo que había hecho”, confesó.