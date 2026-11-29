Óscar Salas destacó en equipos como Olimpia y Motagua, vistió la camisa de la Selección de Honduras, llegó a dormir en la calle y ahora su vida dio un giro jugando para impensado equipo.
Antes de conocer los reflectores de los estadios más importantes de Honduras, la carrera de Salas estuvo a punto de frustrarse por la precariedad y tuvo que enfrentar momentos muy difíciles durante su juventud.
Salas vivió en carne propia lo que muchos de niños y jóvenes tienen que soportar ante la difícil situación del país. En una etapa de su vida, llegó a dormir en la calle mientras buscaba una oportunidad para salir adelante.
“Me tocó trabajar y trabajé, me tocó dormir en la calle y también lo hice, tenía unos amigos que me acompañaban a dormir en la calle, tenía miedo”, relató el habilidoso centrocampista años atrás en una entrevista a Diario Diez. “Apenas tenía 14 años y ya sabía lo que era dormir en la calle, aguantar frío y hambre”, añadió.
Con ello Óscar Salas describió su infancia y lo que significó el abandono de su padre así como la necesidad de vivir lejos de su madre luego de que ella emigrara al norte en busca de mejores oportunidades. Las condiciones de extrema pobreza por las que atravesaba en esa etapa de su vida y el entorno que impera en las calles lo arrastraron al lado oscuro, lo indujeron a consumir drogas.
“Solo la usaba, yo la compraba y fumaba. Mira, no caí tanto en eso a pesar de que era un niño, porque me gustaba más el fútbol”, contó Salas que también admitió haber cometido actos de delincuencia de los que no se enorgullece. “Fue un asalto con pistola. Me acerqué y se la puse. Le dije que me entregara todo y que no le iba a pasar nada, yo estaba muy nervioso, la persona igual, una vez que me dio lo que tenía, no me agradó lo que había hecho”, confesó.
Lejos de abandonar su meta, esa etapa forjó el carácter competitivo de Óscar Salas que años más tarde lo llevaría a destacarse en el centro del campo. Nunca dejó su sueño de convertirse en futbolista profesional.
La perseverancia rindió frutos cuando logró integrarse a las reservas y posteriormente al primer equipo del Olimpia, debutando en la Liga Nacional de Honduras.
Con los Albos, Salas mostró su mejor versión futbolística: un mediocampista con buen manejo de balón, visión de juego y llegada al área. Su rendimiento lo consolidó en el plantel merengue y le abrió las puertas de la Selección Nacional de Honduras, cumpliendo el anhelo de representar al país en competencias internacionales y eliminatorias.
Además, Óscar Salas tuvo un breve paso por Motagua, siendo de los pocos jugadores que ha tenido el privilegio de vestir las camisetas de los dos clubes más ganadoresd e Honduras.
Óscar Salas, originario de Olanchito, también pasó por otros equipos de Primera División como Juticalpa, Vida, Honduras Progreso y Victoria
El mediocampista hondureño Óscar Salas representó a la Selección de fútbol de Honduras tanto en categorías juveniles como en la selección absoluta, destacando especialmente en el ciclo olímpico de 2016.
Su recorrido ha estado marcado por altas y bajas, como ocurre en muchas carreras deportivas. Sin embargo, el mediocampista ha seguido buscando oportunidades para mantenerse activo.
Hoy, su realidad es diferente a aquellos años en los que defendía los colores de Olimpia y Motagua.
Lejos de retirarse o perder el entusiasmo por el fútbol, Óscar Salas continúa activo en las canchas defendiendo los colores del Hondupino, club de la Liga de Ascenso (Segunda División) de Honduras.
El futbolista hondureño de 32 años continúa demostrando que todavía tiene mucho que aportar dentro de las canchas.
Hondupino está disputando las semifinales del Torneo Apertura 2026 y Óscar Salas es titular, hasta ha marcado un gol ya.
Óscar Salas es muy querido por los aficionados que lo han visto brillar en sus diferentes etapas.
En esta etapa, el futbolista asume un rol distinto al de sus años de protagonismo mediático en Tegucigalpa: se ha convertido en un referente de jerarquía dentro del plantel y en un ejemplo para los jóvenes talentos de la categoría de plata, demostrando que la vigencia en el fútbol no solo se mide por la división en la que se compite, sino por la disciplina y el respeto hacia la profesión.
La trayectoria de Óscar Salas resume la realidad de muchos atletas hondureños: un camino sin atajos, donde el talento debió abrirse paso a fuerza de resistencia frente a la adversidad, dejando huella tanto en la máxima categoría como en el fútbol de ascenso.