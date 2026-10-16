Real Madrid en guerra con Javier Tebas: pide su dimisión y el presidente de LaLiga responde

El conflicto entre Real Madrid y Javier Tebas vivió otro capitulo álgido con cruce de comunicados y declaraciones que sacude toda la estructura del fútbol España. El presidente de LaLiga compara el canal de TV el club blanco con la del nazismo y desde el Bernabéu exigen su dimisión.
Javier Tebas empezó la disputa al publicar este viernes un mensaje en sus cuentas en redes sociales y comparó el estilo del canal de televisión del Real Madrid con los mecanismos de propaganda empleados por el régimen nazi, unas palabras que han desencadenado un nuevo enfrentamiento entre ambas partes.
El presidente de LaLiga afirmó que la directiva del Real Madrid dirige un grupo de portavoces, encabezado por el canal de televisión del club, y consideró que su método se basa en seleccionar los hechos que sirven a su agenda, repetir las quejas, sembrar dudas y lanzar acusaciones contra sus rivales.
Y añadió Tebas: "Esta forma de actuar recuerda a los mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, mediante la repetición sistemática, la creación del enemigo y el sometimiento de los hechos al relato". Asimismo, subrayó que su comparación apunta a las técnicas de propaganda, no a la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid.
La respuesta del Real Madrid llegó de inmediato, al exigir la dimisión inmediata de Tebas de sus cargos como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, al que calificó de "verdadera lacra para el fútbol español".
El club blanco considera "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi" , explicó en un comunicado, en el que asegura que "la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno".
En un mensaje publicado este viernes en redes sociales, Tebas aseguró que Real MadridTV "es una pieza central de esa maquinaria", que no hace análisis completos de los partidos de cada jornada, ni los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid.
"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi", aseguró.
Para el Real Madrid, "estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación" y además "resulta inadmisible que aproveche incluso preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club", al que atribuye "actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad alguna".
"Resulta especialmente grave que Tebas utilice estas manifestaciones para cuestionar las legítimas actuaciones del Real Madrid y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira", añade el club, que recuerda que "ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento" del caso "ante la falta de una respuesta (...) de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia".
El Real Madrid, que "exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa", estima que "la conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales".
"Por todo ello, el Real Madrid considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa", concluye.
El presidente de LaLiga Javier Tebas respondió al comunicado del Real Madrid, asegurando que el club blanco "busca destruir la competición nacional" y les acusó de atacar el "prestigio de la competición en la que participan", este viernes en un mensaje publicado en su cuenta de X.
"Confunden neutralidad con independencia. Mi cargo exige independencia, no pasividad ante lo injusto ni silencio ante el ataque continuo, desmesurado e insultante de Real Madrid TV y sus portaCOCES a nuestra competición. El presidente de LaLiga debe defenderla. También frente a los dirigentes del Real Madrid", se justificó el máximo mandatario de la competición española.
Tebas respondió a las exigencias del club presidido por Florentino Pérez, que esta tarde pidió su "dimisión inmediata" por comparar la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, al que calificaron como "una auténtica lacra para el fútbol español".
"Todo esto tiene un nombre: intimidación. Envolverla en un comunicado oficial no la convierte en regeneración. Lo que no han conseguido con la Superliga lo intentan con un relato tergiversado desde sus medios", denunció el dirigente.
Asimismo, escribió: "He perdido la cuenta de las veces que, en trece años, los dirigentes del Real Madrid han pedido mi dimisión o intentado inhabilitarme: denuncias al CSD, directamente o a través de terceros, querellas criminales... La de hoy, otra más. Lo que sigue sin llegar son las respuestas". "Si actúan de buena fe, desmientan lo falso, expliquen lo cierto y cuenten TODOS los datos", resaltó.
Además, quiso responder directamente a acusaciones concretas sobre diversos temas como el caso Negreira. "LaLiga actuó desde el primer momento en el caso Negreira" y se preguntó qué pruebas tiene el club madridista contra los árbitros de seguir "actuando bajo la influencia de Negreira".
"Poner personas en la diana es de una gravedad y una irresponsabilidad enormes", continúo e instó al Madrid a desmentir "si es falsa la comparación entre Tebas y Negreira que el periodista atribuye a fuentes del club o si es falso que esas fuentes le trasladan que LaLiga les perjudica con los horarios".
Respecto a la reforma arbitral, aseguró que pese a los avances quedan cosas por hacer, pero recordó que reformar no es obedecer y que "las instituciones no pueden hacer lo que los dirigentes del Real Madrid quieran según sus intereses, su estado de ánimo, su situación deportiva o sus relaciones con el FCB en cada momento".