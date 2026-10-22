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¡Feliz cumpleaños, Doc Brown! El genio que viajó en el tiempo y conquistó Hollywood

Doc Brown arriba a sus 88 cumpleaños con un legado inmortal que sigue viajando en el tiempo junto al cariño de millones de fanáticos

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Si existe un científico capaz de viajar por el tiempo y permanecer inmortal en la cultura pop, ese es Doc Brown. En su cumpleaños, repasamos los momentos más icónicos del personaje de Volver al Futuro y exploramos otros inolvidables proyectos que consolidaron a Christopher Lloyd como una de las grandes leyendas de Hollywood.

 Foto: Instagram/@mrchristopherlloyd
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Doc Brown revolucionó el cine de ciencia ficción al convertir un DeLorean en una máquina capaz de viajar entre pasado, presente y futuro. Junto a Marty McFly, Doc protagonizó una de las duplas más queridas y recordadas del cine contemporáneo.

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Sus expresiones exageradas, su energía inagotable y su brillante mente hicieron de Doc Brown un personaje irrepetible.

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Más de 40 años después del estreno de la primera película, Doc Brown sigue siendo un referente de la cultura pop mundial.

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Desde científicos excéntricos hasta villanos inolvidables, Christopher Lloyd ha construido una de las carreras más versátiles y admiradas de la industria del entretenimiento. Más allá de Volver al Futuro, el actor brilló en Taxi, Los Locos Addams, Star Trek, Roger Rabbit y decenas de producciones que lo consolidaron como una de las grandes figuras del cine y la televisión

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Décadas después de interpretar al inolvidable Tío Lucas, Christopher Lloyd regresó al mundo de la Familia Addams en la serie Wednesday, donde interpreta al misterioso Profesor Orloff, un científico vinculado a los elementos más oscuros de la historia.

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Su interpretación de Tío Lucas en Los Locos Addams y Los Locos Addams 2 lo convirtió en uno de los personajes más entrañables de la década de los noventa.

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Fuera de Hollywood, Christopher Lloyd comparte su vida con Lisa Loiacono, su esposa desde 2016, quien lo acompaña en esta etapa de su vida y carrera.

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Aunque el actor no tiene hijos biológicos, comparte un estrecho vínculo familiar con Lisa Loiacono y Jacob Greenspan, hijo de ella.

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La relación entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox trascendió la pantalla. Lo que comenzó durante el rodaje de Volver al Futuro se convirtió en una amistad inquebrantable que ha perdurado durante décadas.

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A sus 88 años, Christopher Lloyd prepara el lanzamiento de sus memorias, My Own Time (En mi propio tiempo), donde repasará momentos clave de su vida, su carrera y los personajes que marcaron generaciones.

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El libro promete ofrecer anécdotas inéditas sobre Volver al Futuro, sus experiencias en Hollywood y las lecciones aprendidas a lo largo de una carrera extraordinaria, obra que llegará a las librerías el próximo 27 de octubre de 2026.

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