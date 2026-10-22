¡Feliz cumpleaños, Doc Brown! El genio que viajó en el tiempo y conquistó Hollywood

Desde científicos excéntricos hasta villanos inolvidables, Christopher Lloyd ha construido una de las carreras más versátiles y admiradas de la industria del entretenimiento. Más allá de Volver al Futuro, el actor brilló en Taxi, Los Locos Addams, Star Trek, Roger Rabbit y decenas de producciones que lo consolidaron como una de las grandes figuras del cine y la televisión