¡Feliz cumpleaños, Doc Brown! El genio que viajó en el tiempo y conquistó Hollywood

Si existe un científico capaz de viajar por el tiempo y permanecer inmortal en la cultura pop, ese es Doc Brown. En su cumpleaños, repasamos los momentos más icónicos del personaje de Volver al Futuro y exploramos otros inolvidables proyectos que consolidaron a Christopher Lloyd como una de las grandes leyendas de Hollywood.
Doc Brown revolucionó el cine de ciencia ficción al convertir un DeLorean en una máquina capaz de viajar entre pasado, presente y futuro. Junto a Marty McFly, Doc protagonizó una de las duplas más queridas y recordadas del cine contemporáneo.
Sus expresiones exageradas, su energía inagotable y su brillante mente hicieron de Doc Brown un personaje irrepetible.
Más de 40 años después del estreno de la primera película, Doc Brown sigue siendo un referente de la cultura pop mundial.
Desde científicos excéntricos hasta villanos inolvidables, Christopher Lloyd ha construido una de las carreras más versátiles y admiradas de la industria del entretenimiento. Más allá de Volver al Futuro, el actor brilló en Taxi, Los Locos Addams, Star Trek, Roger Rabbit y decenas de producciones que lo consolidaron como una de las grandes figuras del cine y la televisión
Décadas después de interpretar al inolvidable Tío Lucas, Christopher Lloyd regresó al mundo de la Familia Addams en la serie Wednesday, donde interpreta al misterioso Profesor Orloff, un científico vinculado a los elementos más oscuros de la historia.
Su interpretación de Tío Lucas en Los Locos Addams y Los Locos Addams 2 lo convirtió en uno de los personajes más entrañables de la década de los noventa.
Fuera de Hollywood, Christopher Lloyd comparte su vida con Lisa Loiacono, su esposa desde 2016, quien lo acompaña en esta etapa de su vida y carrera.
Aunque el actor no tiene hijos biológicos, comparte un estrecho vínculo familiar con Lisa Loiacono y Jacob Greenspan, hijo de ella.
La relación entre Christopher Lloyd y Michael J. Fox trascendió la pantalla. Lo que comenzó durante el rodaje de Volver al Futuro se convirtió en una amistad inquebrantable que ha perdurado durante décadas.
A sus 88 años, Christopher Lloyd prepara el lanzamiento de sus memorias, My Own Time (En mi propio tiempo), donde repasará momentos clave de su vida, su carrera y los personajes que marcaron generaciones.
El libro promete ofrecer anécdotas inéditas sobre Volver al Futuro, sus experiencias en Hollywood y las lecciones aprendidas a lo largo de una carrera extraordinaria, obra que llegará a las librerías el próximo 27 de octubre de 2026.