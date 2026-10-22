Estas zonas de SPS y el Distrito Central no tendrán energía este viernes 23 de octubre

También de 8:00 am a 2:00 pm: Los cortes comprenderán el IHSS Santa Fe, Texaco Maya, colonia Brisas de Olancho, colonia Villa Unión, parte de La Cañada El Picacho, planta potabilizadora El Picacho, El Hatillo del kilómetro 6 al 10, residencial Pinares, edificio Emaús, colonia Villa La Estanzuela, La Cantera, restaurante La Cumbre, Miralagos, Tres Hermanos, Entre Pinos, iglesia El Hatillo, Academia Los Pinares, El Trigo, Sendero Nevada, Lomas del Hatillo, Carpintero, Casa Quemada, Cofradía, Zepate, Proyecto Victoria, El Carrizal y Los Plancitos, además de zonas aledañas.