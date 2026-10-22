Estas zonas de SPS y el Distrito Central no tendrán energía este viernes 23 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este viernes 23 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, de 9:00 am a 3:00 pm: La interrupción afectará el edificio Planetario, Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, parte de residencial Payaquí, Escuela Americana, parte de residencial Linda Vista Este, embajada de México, Nivo Las Lomas, restaurante Xunan, Starbucks, Plaza Las Lomas, colonia Los Almendros, centro comercial Galerías, Ministerio Público, colonia El Triángulo, Las Cumbres, torre Alfa, Dormicentro, Equidad Compañía de Seguros, embajada de República Dominicana, torre Belvedere, torre Aria, edificio Vista Hermosa y Grupo Terra, así como zonas aledañas.
También de 8:00 am a 2:00 pm: Los cortes comprenderán el IHSS Santa Fe, Texaco Maya, colonia Brisas de Olancho, colonia Villa Unión, parte de La Cañada El Picacho, planta potabilizadora El Picacho, El Hatillo del kilómetro 6 al 10, residencial Pinares, edificio Emaús, colonia Villa La Estanzuela, La Cantera, restaurante La Cumbre, Miralagos, Tres Hermanos, Entre Pinos, iglesia El Hatillo, Academia Los Pinares, El Trigo, Sendero Nevada, Lomas del Hatillo, Carpintero, Casa Quemada, Cofradía, Zepate, Proyecto Victoria, El Carrizal y Los Plancitos, además de zonas aledañas.
San Pedro Sula, de 8:00 am a 12:00 del mediodía: Entre los sectores afectados figuran barrio Concepción, barrio Santa Anita, barrio Santa Ana, barrio San Fernando (oeste), colonia Ruiz (este), barrio Morazán, colonia Las Vegas, colonia Esquipulas, residencial Andalucía, colonia Ideal, YKK Honduras, ACOSA, Diunsa Super Store y los establecimientos Pizza Hut, Popeyes, T.G.I. Fridays, Little Caesars y supermercado La Colonia en la salida a La Lima. También se incluyen el estadio Jaime Villegas, campo de fútbol Sergio Amaya, Diacero, centro de salud Miguel Paz Barahona, barrio Medina (norte), barrio Suncery, mercado Dandy, mercado El Rápido, mercado Medina y barrio El Hipódromo.
San Pedro Sula, de 8:00 am a 12:00 del mediodía: La suspensión del servicio abarcará barrio Barandillas (sur), colonia Smith (sur), colonia Alameda, barrio San Fernando (norte), colonia Ruiz, colonia Geisha, colonia Universal, residencial La Florida, parque industrial El Barón, Hospital y Clínica del Ojo, colonia Odilón Ayestas, anexo La Florida, Seaboard Marine, colonia El Limonar, colonia Carmen Inva, colonia Villas del Carmen, colonia Reparto del Carmen, colonia Nueva Esperanza, colonia Miguel Ángel Pavón Inva y colonia Villas del Carmen II.
San Pedro Sula, de 8:00 am a 12:00 del mediodía: Los trabajos también afectarán la colonia Fernández Guzmán, colonia Tepeaca, colonia Aurora, Alucom, Megaplaza, Industrias Panavisión, clínica periférica del IHSS en Tepeaca, Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, La Libertad, Teletón, colonias Pastor Zelaya I y II, barrio Cabañitas, colonia Flor del Valle (este), San José Cahsa, colonia El Triángulo, colonia Goybi, Cottonwise y colonia Valle de Sula (este).
San Pedro Sula, de 12:00 del mediodía a 4:00 pm: La interrupción incluye la colonia Bellavista, Lomas de Bellavista, colonia Juan Lindo, colonia Continental, residencial Potosí, aldea Santa Ana, aldea Peña Blanca, colonia Miramelinda, colonia Gracias a Dios, Hospital Mario Catarino Rivas, Escuela Internacional y Plaza Pedregal, donde se encuentran Diunsa y supermercado La Colonia.
San Pedro Sula, de 10:00 am a 4:00 pm: El listado proporcionado incluye residencial Villas del Bosque I, residencial Monte Alegre, residencial Villas del Bosque II, residencial Maple y residencial Campisa I etapa. También aparecen barrio Río Piedras (norte), bulevar Morazán, barrio Los Andes (centro, sur, norte y oeste), hotel Clarión, barrio Malecón, colonia Moderna, colonia Montecarlo, colonia Orquídea Blanca, colonia La Mora, colonia Zerón, colonia Mazzarello, Universidad Católica, hotel Los Andes, hotel Maya Colonial, supermercados Colonial, Comisariato Los Andes, Instituto La Salle y los sectores de Bellavista, Lomas de Bellavista, Juan Lindo, Continental, residencial Potosí, aldea Santa Ana, aldea Peña Blanca, Miramelinda, Gracias a Dios, Hospital Mario Catarino Rivas, Escuela Internacional y Plaza Pedregal, con Diunsa y supermercado La Colonia.