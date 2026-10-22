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Horóscopo de hoy, 22 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 07:34 -
  • Agencia EFE
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Te vendría bien relajación extra para no acumular estrés.

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ARIES (21 marzo - 20 abril).Jornada complicada en lo profesional; surgirán conflictos relacionados con malentendidos no solucionados a tiempo. Tendrás que echar mano de tu habitual diplomacia para poner las cosas en su sitio.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Gran parte de tus gastos se deberán a imprevistos del hogar y la inadecuada gestión de los recursos domésticos. Mala suerte en el juego y en las apuestas deportivas, no merece la pena que gastes nada de dinero en probar por si acaso.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Informaciones noticias o relatos de personas cercanas pueden meterte de lleno hoy en realidades que desconocías o que habías visto de lejos. Te identificarás con sus protagonistas y es posible que tomes decisiones en ese sentido.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Estás bien con tu pareja, tienes muy buen rollo y mereces ser feliz, ahora bien, no te relajes porque todo se puede mejorar. Solucionarás un problema económico gracias a la ayuda de un buen amigo.

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LEO (23 julio-22 agosto). Estás en disposición física y mental de tomar la iniciativa y trabajar duro, porque habrá un giro en tus circunstancias laborales o tus obligaciones que debes aprovechar aunque te exijan un esfuerzo redoblado.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Jornada de tranquilidad en tus ocupaciones habituales. Sentirás un sosiego fuera de lo normal, y actuarás con calma y tratando de retrasar todo tipo de dificultad. No querrás involucrarte en ningún problema, hoy aspiras a acostarte relajado y con la conciencia tranquila.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Las cosas no te saldrán como esperabas en el trabajo; el ascenso que necesitas se dilatará un poco más en el tiempo. No te desanimes tan pronto, que todo llegará si mantienes la ilusión y la ambición intactas. Mantén a raya el sobrepeso.
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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Debes tener cuidado con las gangas y las grandes oportunidades económicas. Incluso con los sentimientos, los chantajes afectivos son más peligrosos y hoy no debes nada a nadie, tenlo muy claro. Incluida tu pareja, si la tienes.

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SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Te sorprenderán con acontecimientos bastante interesantes en el plano profesional, que potenciarán tu ascenso y te sentirás muy reforzado en tus objetivos. Trata de alargar al máximo el poco tiempo que dedicas a tu pareja. Lo agradecerá.

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CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Algún tipo de negocio ronda tu tranquila existencia en estos momentos. Necesitas pensar y hoy puede ser el día indicado para ello, también para conseguir consejos de las personas que sepan de qué va la cosa.

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ACUARIO (22 enero – 21 febrero).La soledad no va contigo, buscarás planes para salir sea como sea, aunque tengas que amoldarte a personas que en principio no son de tu agrado. Comprobarás que todo el mundo tiene algo bueno que aportar a un grupo.
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PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Ante un reto inmediato, confía plenamente en tus posibilidades, no pienses que siempre habrá personas más preparadas que tú, porque eso no se cumple a rajatabla. Seguramente ha llegado tu oportunidad y la vas a aprovechar.

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