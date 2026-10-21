Salomón Nazar causa revuelo con curiosa propuesta en el Congreso Nacional

El entrenador de fútbol y diputado del Congreso Nacional, Salomón Nazar, ha causado revuelo en las redes sociales tras presentar una curiosa propuesta en el Poder Legislativo.
El técnico de Lobos UPNFM, quien decidió incursionar en la política hondureña sin abandonar su pasión por el balompié, vuelve a estar en el centro de la conversación pública.
Médico de profesión, exfutbolista mundialista y entrenador con una amplia trayectoria en el balompié nacional, el ahora diputado del Congreso Nacional ha construido una carrera marcada por su pasión por el deporte y su interés por participar en las decisiones que influyen en el desarrollo del país.
Su historia va mucho más allá de los banquillos, pues después de dedicar buena parte de su vida al fútbol, decidió asumir un nuevo desafío al incursionar en la política hondureña.
Antes de convertirse en legislador, Nazar ya tenía un nombre reconocido en el deporte nacional. Su pasado como guardameta, su participación con la Selección de Honduras y su posterior carrera como director técnico le permitieron conocer de primera mano las necesidades, dificultades y oportunidades que enfrentan los deportistas y las instituciones deportivas.
Su recorrido futbolístico comenzó mucho antes de llegar a los banquillos. Nazar fue portero de la Selección Nacional de Honduras que participó en el Mundial de España 1982, una de las páginas históricas del fútbol catracho. Como jugador también estuvo vinculado a clubes importantes del país, entre ellos Pumas de la UNAH, Olimpia y Motagua. Aquella etapa le permitió vivir desde dentro las exigencias del fútbol profesional y conocer la responsabilidad de representar a Honduras en el escenario internacional.
Desde el banquillo asumió el desafío de formar jugadores, competir en la Liga Nacional y trabajar con equipos que buscaban consolidarse en el máximo circuito del país. Con el paso de los años, su nombre quedó especialmente ligado a los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), institución con la que alcanzó uno de los logros más importantes de su carrera como entrenador: el ascenso a la Primera División en 2017.
Nazar fue electo diputado por el Partido Liberal para el período 2026-2030 y asumió su curul en enero de 2026. Su elección representó un nuevo capítulo en su trayectoria, al pasar de dirigir equipos de fútbol a participar en las discusiones y decisiones del Poder Legislativo.
Ahora, desde su posición como diputado y sin abandonar su vínculo con el fútbol, Nazar presentó ante el pleno del Congreso Nacional un proyecto orientado a incorporar a la Asociación de Pádel dentro del sistema de federaciones deportivas de Honduras.
El diputado del Partido Liberal, Salomón Nazar, ha pedido en el Congreso Nacional incluir a la Asociación del Pádel en las federaciones deportivas de Honduras.
La iniciativa busca que esta disciplina obtenga un reconocimiento formal dentro del deporte federado y pueda acogerse al marco establecido en la Ley de Protección de la Cultura Física y el Deporte. Con ello, se pretende crear condiciones para fortalecer su organización, impulsar su crecimiento y ampliar las oportunidades de participación de los deportistas hondureños.
El pádel ha ganado popularidad en los últimos años, particularmente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde han surgido clubes y espacios destinados a la práctica de esta modalidad que combina elementos del tenis y el squash.
Con el reconocimiento dentro del deporte federado, la iniciativa busca sentar las bases para una mayor organización de la actividad, facilitar la realización de torneos nacionales y abrir posibilidades para que los jugadores hondureños puedan participar en eventos internacionales. Sin embargo, el alcance definitivo dependerá del contenido del proyecto y del proceso legislativo que corresponda.
La propuesta ha generado conversación porque Nazar combina su trabajo como entrenador de Lobos UPNFM con sus responsabilidades como diputado por Francisco Morazán. Su paso del fútbol a la política ha despertado interés entre los aficionados, que ahora siguen sus iniciativas en el Congreso Nacional.
Mientras continúa su trabajo como entrenador de Lobos UPNFM, Nazar afronta una nueva etapa profesional en la que deberá responder a las responsabilidades de dos actividades exigentes. Su historia, marcada por el fútbol, la medicina, la docencia y ahora la política, suma así un nuevo capítulo: utilizar su experiencia para impulsar propuestas desde el Congreso Nacional.