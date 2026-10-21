Salomón Nazar causa revuelo con curiosa propuesta en el Congreso Nacional

Su recorrido futbolístico comenzó mucho antes de llegar a los banquillos. Nazar fue portero de la Selección Nacional de Honduras que participó en el Mundial de España 1982, una de las páginas históricas del fútbol catracho. Como jugador también estuvo vinculado a clubes importantes del país, entre ellos Pumas de la UNAH, Olimpia y Motagua. Aquella etapa le permitió vivir desde dentro las exigencias del fútbol profesional y conocer la responsabilidad de representar a Honduras en el escenario internacional.