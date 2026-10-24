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¿Penas más duras para menores frenarán a las pandillas?

Según datos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), el 80 % de los adolescentes implicados en actividades delictivas está relacionado con extorsión y tráfico de drogas

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