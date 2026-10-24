  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13
Leer el artículo

El trabajo lo llevas mejor de lo que esperabas. Ánimo!

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13
Leer el artículo

ARIES (21 marzo - 20 abril).Tendrás que posponer planes de vacaciones o escapadas de fin de semana ante la enfermedad de alguien de tu entorno. No será nada grave, pero sí lo suficientemente complicado como para buscar planes mucho más cercanos.
Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13
Leer el artículo

TAURO (21 abril - 20 mayo). El campo laboral o profesional te dará hoy grandes satisfacciones, especialmente si trabajas por tu cuenta en alguna actividad creativa. Las ideas fluirán con naturalidad y tendrás una óptima contrapartida económica.

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13
Leer el artículo

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Se inicia una temporada en la que deberías contactar con algunas personas con motivo de fiestas familiares. Evita las precipitaciones y no lo dejes para el último día, ponte ya a la tarea y disfrutarás mucho más de los reencuentros.

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13
Leer el artículo

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La tranquilidad de espíritu y las buenas noticias que te llegan te llevará a celebrar este fin de semana, aunque no es extraño que aparezcan problemas con el peso y necesites comenzar a controlarte para evitar males mayores.

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13
Leer el artículo

LEO (23 julio-22 agosto). Debes comenzar a centrarte en lo importante, en lo esencial y el fuerte influjo astral te ayudará a cambiar tu vida. Se avecinan buenas oportunidades, aprendizaje y excelentes ideas para conseguir el éxito, en cualquier ámbito de tu trayectoria vital.

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13
Leer el artículo

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Puedes sentir hoy la necesidad de encontrarte a solas contigo mismo, de aislarte de todos ante un ataque de melancolía que te apetecerá gestionar en calma. Tu paz interior se verá muy reforzada de cara a futuros retos.

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13
Leer el artículo

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Pasarás una jornada realmente buena en todos los ámbitos. Tu vida sentimental gozará de uno de sus mejores momentos, y profesionalmente, te sentirás valorado y motivado. No cometas excesos en tu alimentación.
Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13
Leer el artículo

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Pese a que disfrutas de un gran momento sentimental y tu pareja te apoya en todo, pueden surgir hoy desavenencias bastante graves respecto a la tu familia política. Necesitas pactos para pasar página cuanto antes.

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13
Leer el artículo

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Si tienes un viaje previsto para dentro de poco tiempo, ten mucho cuidado con los detalles, porque puedes olvidar algún documento necesario o extraviar algún objeto de importancia. Lo mejor será que haga una lista.

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13
Leer el artículo

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Tus relaciones sociales estarán muy movidas durante todo el día; acudirás a actos, reuniones y cenas que te divertirán. Procura estar atento a los movimientos que se produzcan en tu entorno más íntimo, porque puedes recibir señales que te sorprenderán.
Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13
Leer el artículo

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Es ahora un buen momento para las lecturas y el aprendizaje, también el adecuado para tomar con fuerza las riendas de la salud e iniciar un régimen alimenticio sano y equilibrado, acompañado del correspondiente ejercicio.

Horóscopo de hoy, 24 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13
Leer el artículo

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Te va a apetecer mejorar tu hogar y tu vida íntima. Vas a conseguir encerrarte en lo más hondo de tu espíritu y enriquecerte emocionalmente. Surgen oportunidades de romance pero también aventuras y devaneos.

Cargar más fotos