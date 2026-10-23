Jenna Ortega se alejará de la televisión tras el final de "Merlina"

Estas declaraciones coinciden con su participación en "Klara and the Sun", película dirigida por Taika Waititi en la que comparte créditos con Amy Adams y que está basada en la novela homónima de Kazuo Ishiguro. El filme ha recibido críticas desfavorables y, según los datos citados en la información original, registra un 27 % de aprobación en Rotten Tomatoes, con una proyección de apertura de dos millones de dólares frente a un presupuesto de producción de 20 millones. Aunque planea distanciarse temporalmente de la televisión, Ortega continuará vinculada al cine. Entre sus próximos proyectos figura "The Great Beyond", dirigida por J. J. Abrams y prevista para octubre de 2027, así como una nueva versión de "Single White Female", que permanece en desarrollo.