Jenna Ortega se alejará de la televisión tras el final de "Merlina"

Jenna Ortega comienza a mirar más allá de "Merlina"; la actriz estadounidense adelantó que, una vez concluya su participación en la exitosa serie de Netflix, planea tomarse una pausa de la televisión para explorar nuevas oportunidades profesionales. Su decisión llega después de años de trabajo frente a las cámaras y de consolidarse como una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood.
Durante una conversación en el podcast "Happy Sad Confused", conducido por Josh Horowitz, Ortega habló sobre sus planes y descartó, por ahora, comprometerse con otra producción televisiva de larga duración. “No he tenido muchas conversaciones sobre franquicias. No las he tenido”, comentó antes de anticipar: “Pero lo que esté destinado para mí me va a encontrar. Creo que después de ‘Merlina’, probablemente voy a estar fuera de la televisión por un tiempo”.
La intérprete explicó que esta decisión responde, en parte, a una carrera que comenzó cuando todavía era una niña. “Tuve muchos años haciendo eso. Iba saltando de un programa a otro de niña, de esto a esto, y quiero dejar tiempo para cosas nuevas”, expresó. Con 24 años, Ortega busca abrir espacio para experiencias distintas y evitar que su trayectoria quede limitada a un solo formato.
Su recorrido en la pantalla chica comenzó con una participación en "Jane the Virgin", cuando tenía nueve años. Posteriormente, protagonizó "Stuck in the Middle", producción de Disney Channel, y apareció en la serie "You". Esa experiencia temprana le permitió desarrollar su carrera antes de dar el salto a proyectos cinematográficos que ampliaron su reconocimiento internacional.
El género de terror también desempeñó un papel importante en su ascenso. Sus actuaciones en "Scream" y "X" reforzaron su presencia en Hollywood y la posicionaron como una de las intérpretes jóvenes más solicitadas del género. Más tarde, su papel como Merlina Addams la convirtió en un fenómeno mundial y consolidó su vínculo con una de las producciones más populares de Netflix.
En cuanto al futuro de la serie, la plataforma confirmó el desarrollo de una tercera temporada, cuyo rodaje concluyó en septiembre, según la información difundida sobre la producción. La nueva entrega contará con el regreso de figuras como Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones e Isaac Ordonez, además de incorporar a Winona Ryder y Eva Green. Tim Burton continúa vinculado al proyecto, cuyo estreno está previsto para 2027.
Desde su lanzamiento, "Merlina" se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix y ha obtenido cuatro premios Emmy, además de una nominación para Ortega. La segunda temporada llegó en 2025, mientras que el desenlace de la historia sigue siendo una incógnita: hasta el momento, no se ha confirmado que la tercera entrega vaya a ser la última.
Fuera de la televisión, Ortega también ha hablado con franqueza sobre cómo gestiona la opinión pública y el rendimiento comercial de sus películas. En una entrevista con la revista Vogue, afirmó: “No veo mis propias películas ni leo reseñas”, y explicó que exponerse a esas valoraciones “me enviaría a una especie de psicosis”. También señaló que evita consultar las cifras de taquilla que le comparte su equipo porque “no quiero que se convierta en un asunto de números”.
La actriz relató, además, que recientemente rompió su teléfono y decidió pasar varios días sin repararlo para desconectarse de la tecnología. Durante ese tiempo, utilizaba la computadora para consultar mapas y memorizaba las rutas antes de salir. “Y eso fue muy liberador”, recordó sobre una experiencia que le permitió cambiar temporalmente su relación con los dispositivos y las exigencias cotidianas.
Estas declaraciones coinciden con su participación en "Klara and the Sun", película dirigida por Taika Waititi en la que comparte créditos con Amy Adams y que está basada en la novela homónima de Kazuo Ishiguro. El filme ha recibido críticas desfavorables y, según los datos citados en la información original, registra un 27 % de aprobación en Rotten Tomatoes, con una proyección de apertura de dos millones de dólares frente a un presupuesto de producción de 20 millones. Aunque planea distanciarse temporalmente de la televisión, Ortega continuará vinculada al cine. Entre sus próximos proyectos figura "The Great Beyond", dirigida por J. J. Abrams y prevista para octubre de 2027, así como una nueva versión de "Single White Female", que permanece en desarrollo.