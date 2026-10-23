La "Pantera nica" de Miss Universo 2026: ¿Quién es Jasmine Blandford?

Jasmine Blandford se prepara para asumir uno de los desafíos más importantes de su carrera: representar a Nicaragua en la edición 75 de Miss Universo, prevista para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La modelo, conocida también como Jasmine Chola, llega al certamen con experiencia en la industria de la moda estadounidense y una historia familiar ligada a la Costa Caribe Sur nicaragüense.
Su designación se oficializó el 4 de septiembre durante una gala celebrada en el Hotel InterContinental at Doral, en Miami. Blandford recibió la corona de manos de Itza Castillo, Miss Universe Nicaragua 2025, en una ceremonia conducida por Ileana Márquez y Carlos Adyan, que reunió a figuras del circuito internacional de belleza, entre ellas Sheynnis Palacios y Victoria Kjær Theilvig.
A diferencia de otras ediciones, la organización no convocó a un grupo de aspirantes para competir por el título nacional. La nueva dirección de la franquicia, que opera desde el extranjero, optó por designar directamente a Blandford como representante de Nicaragua. Las bases permiten participar a mujeres con nacionalidad nicaragüense o ascendencia de ese país, sin exigir que residan dentro de sus fronteras.
Nacida el 4 de agosto de 1999 en Estados Unidos, Blandford tiene raíces familiares en Kukra Hill, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Su origen se convirtió en uno de los aspectos centrales de su presentación pública, pues la modelo busca dar visibilidad a la identidad costeña en un escenario internacional. Su historia refleja, además, la conexión entre la diáspora nicaragüense y sus comunidades de origen.
Con 1,80 metros de estatura, la joven ha desarrollado una carrera en el competitivo mercado de la moda estadounidense. Está vinculada a Wilhelmina Models, en Miami, y también ha trabajado con Natural Model Management. Su portafolio incluye participaciones en Miami Swim Week y proyectos relacionados con marcas como Lacoste, Viktor & Rolf, Luli Fama, ISIMA y Orphic London.
Su experiencia también abarca el entretenimiento. En 2017 apareció en el videoclip de "Tek Weh Yuh Heart", canción de Sean Paul junto a Tory Lanez, y tuvo una participación en la producción televisiva "Betty en NY". A esa trayectoria se suma una comunidad de más de 400.000 seguidores en redes sociales, una plataforma que podría favorecer su proyección durante la competencia internacional.
Sin embargo, su coronación no estuvo exenta de controversia. En redes sociales surgieron cuestionamientos sobre su lugar de nacimiento y el uso del inglés durante su discurso de aceptación. Ante las críticas, Blandford defendió su compromiso con Nicaragua y aseguró que lo demostrará “con hechos”, al tiempo que reivindicó la importancia de representar a las mujeres de la Costa Caribe.
La modelo también destacó el significado de su designación para esa región, que no había vuelto a tener una representante nacional desde Scharllette Allen, originaria de Bluefields y coronada en 2010. De esta manera, Blandford se convierte en la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en obtener el título en la era moderna del certamen, según los antecedentes compartidos por la organización.
Su participación se produce en un momento especialmente relevante para Nicaragua, que busca prolongar su racha de clasificaciones en Miss Universo. Sheynnis Palacios hizo historia al ganar la corona en 2023, mientras que Geyssell García e Itza Castillo consiguieron ubicarse entre las 30 semifinalistas en ediciones posteriores. Ahora, Blandford afronta el reto de mantener esa presencia competitiva.
La celebración de la gala en Miami también está vinculada al contexto que atraviesa la franquicia nicaragüense. Tras el triunfo de Palacios en 2023, la organización nacional enfrentó una crisis que llevó a su antigua dirección, encabezada por Karen Celebertti, al exilio y provocó una reorganización de sus operaciones fuera del país. Desde entonces, la selección de la representante se ha realizado en el extranjero.