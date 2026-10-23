La "Pantera nica" de Miss Universo 2026: ¿Quién es Jasmine Blandford?

La celebración de la gala en Miami también está vinculada al contexto que atraviesa la franquicia nicaragüense. Tras el triunfo de Palacios en 2023, la organización nacional enfrentó una crisis que llevó a su antigua dirección, encabezada por Karen Celebertti, al exilio y provocó una reorganización de sus operaciones fuera del país. Desde entonces, la selección de la representante se ha realizado en el extranjero.