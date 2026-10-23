Ricky Martin desmiente rumores de romance con Eduardo Verástegui

“¡N’hombre, para nada! Yo sé lo que soy. Imagínate si estuviera preocupado por lo que la gente piense de mí, pues yo soy quien soy, así como tú sabes quién eres y eso pues, al final del día, te da una seguridad en tus convicciones y en lo que defiendes”, expresó el actor.