Ricky Martin desmiente rumores de romance con Eduardo Verástegui

El cantante puertorriqueño Ricky Martin volvió a acaparar la atención mediática tras responder a las especulaciones que lo vinculaban sentimentalmente con el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el artista negó haber mantenido un romance con el mexicano.
La controversia resurgió después de que circularan nuevamente versiones de la prensa del espectáculo sobre un supuesto vínculo amoroso entre ambos. Ante las preguntas sobre el tema, el intérprete recurrió a sus historias de Instagram para referirse a los rumores con un mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.
“Aquí riéndome porque no me queda de otra. Sólo para que estemos claros, yo nunca le he visto el pipí a Eduardo Verástegui, ni el pipí ni nada”, escribió el artista en la red social. El boricua de manera jocosa aprovechó su aclaración para invitar a sus seguidores a ver su nuevo video musical.
Por su parte, Eduardo Verástegui también abordó el asunto durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en México. Al ser consultado sobre las versiones que lo relacionan con Ricky Martin, el cineasta cuestionó la insistencia de la prensa en su vida personal.
Durante la comparecencia, los reporteros hicieron referencia a supuestas declaraciones de la actriz Aracely Arámbula sobre el tema. Ante la pregunta sobre el presunto romance, Verástegui respondió: “No, ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobre todo que es una mentira y ustedes lo saben; llevan más de 20 años preguntándome lo mismo, sean más creativos, pregúntenme otra cosa”.
El productor mexicano también fue consultado sobre si le molestaba que la prensa pusiera en duda su orientación sexual. Verástegui rechazó esa posibilidad y aseguró sentirse seguro de sus principios y de su identidad.
“¡N’hombre, para nada! Yo sé lo que soy. Imagínate si estuviera preocupado por lo que la gente piense de mí, pues yo soy quien soy, así como tú sabes quién eres y eso pues, al final del día, te da una seguridad en tus convicciones y en lo que defiendes”, expresó el actor.
¿De dónde surgieron los rumores sobre Ricky Martin y Eduardo Verástegui? Las versiones sobre un posible vínculo entre ambos artistas volvieron a circular después de unas declaraciones de la periodista Ana María Alvarado en el programa Sale el sol, en mayo pasado.
Según el relato de Alvarado, el episodio habría coincidido con el final de la relación sentimental entre Arámbula y Verástegui. Sin embargo, el texto no recoge una confirmación directa de la actriz sobre esa versión.
Durante la transmisión, la comunicadora afirmó que Aracely Arámbula habría presenciado un encuentro entre Ricky Martin y Verástegui durante un concierto del cantante.
La trayectoria pública de ambos artistas ha seguido caminos distintos. Mientras Verástegui mantiene un perfil vinculado a proyectos de fe y activismo, Ricky Martin hizo pública su homosexualidad el 29 de marzo de 2010 mediante una carta abierta.
En ese momento, el cantante explicó que la decisión estuvo relacionada con el proceso de escritura de sus memorias y con su experiencia como padre, y que buscaba vivir con honestidad. Una década antes, en 2000, Martin había evitado responder preguntas sobre su orientación sexual durante una entrevista con la periodista estadounidense Barbara Walters.