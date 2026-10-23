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Eduin Caz de Grupo Firme es sometido a una cirugía de emergencia

El vocalista de Grupo Firme ha generado preocupación en todos sus seguidores tras ser hospitalizado de emergencia

Eduin Caz de Grupo Firme es sometido a una cirugía de emergencia
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La mañana de este viernes 23 de octubre el cantante de música regional mexicana, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, apareció en las principales portadas de los medios del entretenimiento después de que se confirmó que fue hospitalizado para ser sometido a una cirugía.

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Actualmente, Eduin Caz es considerado uno de los máximos referentes de la música mexicana gracias a los éxitos de sus sencillos "Ya supérame", "El amor de su vida" y "El beneficio de la duda", por lo que su reciente hospitalización generó mucha preocupación entre sus fans.

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Hace unas horas la experta en temas de la farándula Jacqueline Martínez, mejor conocida como "Chamonic", reportó que Eduin Caz, líder y vocalista de "Grupo Firme", fue hospitalizado para someterse a una cirugía.
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El reporte detalla que el cantante de música regional mexicana tenía un absceso en una de sus mejillas y después de someterse a distintos tratamientos, los médicos le recomendaron someterse a una cirugía.
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Una vez que retiraron el absceso fue enviado a analizar para descartar otro problema, pero por el momento se desconocen los resultados.

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Finalmente se explicó que el vocalista de "Grupo Firme" se encuentra bien y en proceso de recuperación.

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Todo parece indicar que Eduin Caz no moverá su agenda y estará presente en los conciertos de la agrupación durante este fin de semana.

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Eduin Caz se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la música regional mexicana gracias a su potente voz, su carisma sobre el escenario y el éxito que ha alcanzado junto a Grupo Firme, agrupación que ha logrado conquistar al público dentro y fuera de México.
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Su carrera dio un importante salto con Grupo Firme, agrupación fundada en Tijuana, Baja California, que ganó notoriedad gracias a sus interpretaciones de canciones de desamor, fiesta y despecho. Temas como “Ya supérame”, “El amor de su vida”, “En tu perra vida” y “El tóxico” se convirtieron en algunos de los éxitos más conocidos de su repertorio.
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Fuera de los escenarios, Eduin Caz también ha despertado interés por su vida personal, sus publicaciones en redes sociales y los momentos que comparte con sus seguidores. Su relación con su familia, sus proyectos y su estilo de vida suelen generar conversación entre sus millones de admiradores.
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