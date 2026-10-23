Cristiano recibe duro golpe: cancelan premio que le ganaba a Messi del Balón de Oro

Cristiano superaba a Messi en una votación, pero France Football cambia todo con una decisión inesperada.
Cristiano Ronaldo lidera una votación que lo enfrenta con Messi, pero una decisión del Balón de Oro cambia el panorama y sorprende a todos: este fue el comunicado de France Football.
Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la polémica por un premio individual. El portugués lidera una importante votación entre los aficionados, pero una aclaración de France Football ha cambiado las expectativas sobre el reconocimiento que muchos relacionaban con su nombre.
El delantero portugués y Lionel Messi aparecen entre los grandes protagonistas de esta iniciativa, que busca reconocer la mejor temporada de los futbolistas que han conquistado el Balón de Oro a lo largo de la historia.
La expectativa creció en las redes sociales, donde muchos aficionados relacionaron el nuevo reconocimiento con el Superbalón de Oro. Sin embargo, France Football se encargó de aclarar que se trata de dos iniciativas completamente diferentes.
“¿El B.O.A.T. equivale al legendario Super Ballon d’Or? La respuesta es categórica: no. Se trata de dos iniciativas completamente distintas que no guardan relación entre sí”, explicó la web oficial del galardón.
La organización también dejó claro que el B.O.A.T. es una votación popular diseñada para celebrar la pasión de los aficionados. Por lo tanto, no representa un trofeo físico ni un galardón oficial de la ceremonia del Balón de Oro.
La votación permite que los seguidores elijan su Balón de Oro favorito de todos los tiempos. Para participar, deben pagar un euro por voto en la página oficial de la iniciativa.
El Superbalón de Oro tiene una historia diferente. En 1989, el legendario Alfredo Di Stéfano recibió este reconocimiento, que premiaba al mejor futbolista de las últimas décadas del fútbol mundial.
Desde aquella entrega, el galardón no ha vuelto a concederse. Durante varias temporadas surgieron rumores sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi pudieran competir por una segunda edición.
Sin embargo, la web oficial del Balón de Oro descartó que el B.O.A.T. represente el regreso del histórico premio. Además, confirmó que todavía no existe una fecha oficial para una nueva entrega del Superbalón de Oro.
“A diferencia del B.O.A.T., el Super Ballon d’Or sí fue un trofeo físico, oficial e histórico concedido por France Football una sola vez en la historia. Desde entonces, el Super Ballon d’Or no volvió a entregarse, y todavía no hay una fecha oficial establecida para celebrar una segunda edición”, señaló la publicación.
Mientras tanto, Cristiano Ronaldo lidera las votaciones generales del B.O.A.T. Su extraordinaria temporada de 2008 con el Manchester United es la principal favorita para quedarse con este reconocimiento.
Lionel Messi también aparece en la disputa, con sus temporadas de 2012 y 2023 entre las favoritas de los aficionados. El argentino vuelve a competir con el portugués en una votación que ha despertado el interés de sus seguidores.
La expectativa crece de cara al martes 27, fecha en la que se entregará el premio B.O.A.T. Cristiano Ronaldo buscará mantener su ventaja y quedarse con el reconocimiento de los aficionados.
De esta manera, aunque el portugués lidera las votaciones, no podrá convertirse en el nuevo ganador del Superbalón de Oro mediante esta iniciativa. France Football dejó claro que son premios diferentes y que no hay una fecha oficial para una segunda edición del galardón histórico.