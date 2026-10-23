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Horóscopo de hoy, 23 de octubre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 06:06 -
  • Agencia EFE
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No siempre las relaciones entre padres e hijos son fáciles, la comunicación y el respeto es clave. La distancia también en ciertos casos.

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ARIES (21 marzo - 20 abril).La influencia de Saturno en tu signo puede llevarte a la angustia las primeras complicaciones en tu vida, muchas veces sin motivos objetivos, así es que merecerá la pena que te sientes tranquilamente y recapacites, mejor aún con una persona de confianza.
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TAURO (21 abril - 20 mayo). Alguien a quien acabas de conocer y de quien no sabes nada te impresionará hoy más de lo que podías imaginar. No podrás dejar de pensar en su personalidad y tendrás una curiosidad casi malsana por saber qué es lo que hay detrás de esa imagen.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Serás el protagonista de los vaivenes a los que te someten las distintas energías astrales. Si abres tu mente y no te aferras a lo conocido, puedes experimentar el inicio de un nuevo ciclo, que puede significar tu liberación.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Una agradable noticia te alegrará la mañana en el trabajo. La familia puede ofrecerte soluciones para un problema puntual de salud. En el amor, las cosas no te irán igual de bien y tendrás que enfrentarte a una desagradable coyuntura emocional.

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LEO (23 julio-22 agosto). No son momentos de enfrentamientos, querellas y líos legales, no tendrás tiempo ni recursos para ello, lo más ventajoso en tu caso será llegar a acuerdos puntuales y tomar fuerzas para una eventual guerra abierta.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).En el trabajo, la perseverancia y el saber hacer te ayudarán a aportar ideas y soluciones que no dejarán a nadie indiferente. Puede surgir un viaje al extranjero que te beneficiará a nivel profesional. Te sobrará energía estos días.
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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tu entorno familiar se ha visto teñido por una visita relámpago que ha causado más problemas de los que ya había. No siempre las relaciones entre padres e hijos son satisfactorias y tendrás que resignarte ante este hecho.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Si sentimentalmente estás libre en estos momentos, tienes todas las posibilidades de conectar fuertemente con una persona en un día como el de hoy, que será muy activo y emocionante, lleno de seducción y sensualidad.

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SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Te verás favorecido en temas relacionados con asuntos profesionales o comunicaciones. Es el momento de dejarte ver en los círculos laborales adecuados. No descuides tu forma física; el cuerpo te pasará factura si no te pasas por el gimnasio.

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CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Te apetecerá descubrir nuevas pasiones, de todo tipo, y lo vivirás con alegría y buen tono si estás soltero, porque aparecerán oportunidades en las numerosas actividades de grupo que vas a iniciar, pero si estás emparejado más te vale echar el freno.

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ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Llegas a un momento muy bueno para recoger los frutos del trabajo desarrollado en los últimos tiempos, que podrían concretarse en algún aumento de sueldo.Será la base para aumentar tu optimismo y prepararte a fondo para mejores destinos.

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PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Si te interesa profundizar en una relación sentimental de reciente inicio deberás dar rienda suelta a las emociones. La excesiva reserva a tus sentimientos puede ser interpretada más que como prudencia, como falta de interés.

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