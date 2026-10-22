Osmel Sousa revela sus favoritas para Miss Universo 2026: Centroamérica figura

5. María Alejandra López, Colombia. La candidata colombiana también se encuentra entre las elegidas de Sousa. Colombia cuenta con una reconocida trayectoria en los certámenes de belleza, y su representante buscará aprovechar la preparación y el desempeño escénico para avanzar en la competencia. Incluso, es la favorita máxima del "Zar de la Belleza", según lo ha expresado en varias ocasiones a través de sus redes sociales.