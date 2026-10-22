Osmel Sousa revela sus favoritas para Miss Universo 2026: Centroamérica figura

El preparador de reinas de belleza Osmel Sousa dio a conocer los nombres de las candidatas que han llamado su atención rumbo a Miss Universo 2026. Su selección inicial reúne a 11 representantes de distintos países, mientras que una segunda lista más reducida destaca a seis de sus preferidas. Aunque sus valoraciones pueden cambiar conforme avance la competencia, sus elecciones ya despiertan interés entre los seguidores del certamen.
1. Clara Vegas, Venezuela. La representante venezolana figura entre las favoritas de Sousa, quien conoce de cerca la preparación que exige competir por una corona internacional. Su inclusión mantiene a Venezuela entre los países que el experto considera con posibilidades de destacar en esta edición.
2. Bruktawit "Bruk" Belete, Etiopía. La representante etíope también aparece en la selección inicial del preparador de reinas. Su presencia amplía la lista más allá de las candidatas latinoamericanas y demuestra que Sousa mantiene la mirada puesta en competidoras de otras regiones.
3. Garance Authié, Francia. La candidata francesa forma parte de las 11 aspirantes mencionadas por Sousa. Su nombre también aparece en el grupo de seis favoritas que el experto destacó posteriormente, una señal de que Francia se mantiene entre las delegaciones que más han captado su atención.
4. Jennifer Barreto, Puerto Rico. La representante de la isla figura tanto en la lista inicial como en el grupo reducido de favoritas. Al competir como anfitriona, Puerto Rico estará bajo la mirada del público local e internacional durante la edición que culminará en noviembre.
5. María Alejandra López, Colombia. La candidata colombiana también se encuentra entre las elegidas de Sousa. Colombia cuenta con una reconocida trayectoria en los certámenes de belleza, y su representante buscará aprovechar la preparación y el desempeño escénico para avanzar en la competencia. Incluso, es la favorita máxima del "Zar de la Belleza", según lo ha expresado en varias ocasiones a través de sus redes sociales.
6. Bea Millan-Windorski, Filipinas. La representante filipina integra las dos selecciones compartidas por el experto. Filipinas es uno de los países con una amplia afición por los concursos de belleza, por lo que su participación genera especial interés entre los seguidores del certamen.
7. Jasmine Blandford, Nicaragua. La nicaragüense destaca como la única centroamericana incluida en la lista inicial de 11 candidatas. Sousa comentó que le parecía "un poquito bocona", aunque también mencionó su estatura y estilo como aspectos que habían llamado su atención. Su inclusión coloca a Nicaragua en el radar de una de las figuras más conocidas del mundo de las reinas de belleza.
8. Dominga López, Chile. La representante chilena también forma parte de las aspirantes que Sousa considera con posibilidades. Su nombre vuelve a aparecer en el grupo de seis favoritas, lo que confirma que se mantiene entre las candidatas que el preparador tiene en cuenta de cara al concurso
9. Susana Medina, España. La española completa el grupo de representantes europeas mencionadas en la primera selección. Su presencia refleja la diversidad de países que el experto ha considerado antes de que las candidatas muestren todo su potencial en las actividades oficiales.
10. Marcella Kozinski, Brasil. La candidata brasileña aparece entre las 11 favoritas iniciales de Sousa. Brasil, como otros países latinoamericanos con tradición en estos concursos, buscará destacar durante las distintas etapas de la competencia y posicionarse entre las aspirantes con opciones de avanzar.
11. Mia Donadio, Cuba. La representante cubana cierra la selección inicial compartida por el experto. Su inclusión completa una lista que combina candidatas de América, Europa, África y Asia, y que, según Sousa, podría modificarse conforme conozca mejor a las participantes.
Aunque estas son las candidatas que más han llamado su atención hasta el momento, Sousa ha dejado abierta la posibilidad de cambiar sus valoraciones a medida que avance la concentración y pueda observar a las aspirantes de cerca. Su selección constituye una opinión personal, no un pronóstico oficial del certamen. La final de Miss Universo 2026 está prevista para el 24 de noviembre en Puerto Rico.