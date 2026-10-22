¿Qué delitos les imputan a Luis Redondo y los otros 13 diputados de la Comisión Permanente?

La acusación contra Luis Redondo y otros 13 exintegrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional quedó en manos de la jueza natural Anny Belinda Ochoa, designada por la Corte Suprema de Justicia para conocer el proceso. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la Secretaría General de la Corte recibió el requerimiento fiscal contra 14 personas, a quienes el Ministerio Público atribuye un total de 21 delitos relacionados con actuaciones dentro del Poder Legislativo.