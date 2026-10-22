Motagua decepciona, la pelea de Javier López y la hermosa tica del Alajuelense que cautivó

En imágenes el amargo empate de Motagua (0-0) contra Liga Deportiva Alajuelense en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, en el estadio Nacional Chelato Uclés.
La familia motagüense se dio cita en el estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar a su equipo en la semifinal de ida contra Alajuelense.
La fanaticada del Motagua llegó animada al estadio Nacional Chelato Uclés y se fue decepcionada por el resultado.
La barra organizada del Alajuelense llegando al estadio Nacional Chelato Uclés para alentar a su equipo ante Motagua.
"La gloriosa número 12", barra del Alajuelense, puso la fiesta en la previa del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
"Reyes de Centroamérica": así animaron los hinchas del Alajuelense a su equipo, el tricampeón de la Copa.
Con la barra de los manudos también llegaron lindas chicas aficionadas para el partido Motagua vs Alajuelense.
Otra linda chica que llegó a la capital de Honduras para disfrutar del partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.
La hermosa chica costarricense que llegó a animar al Alajuelense en el partido contra el Motagua.
La cautivadora sonrisa de la bella aficionada del Alajuelense al llegar al estadio Nacional Chelato Uclés.
Esta guapa edecán robó miradas en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
Otra linda chica que cautivó en el estadio Nacional Chelato Uclés durante el partido Motagua vs Alajuelense.
Ellas disfrutaron de unas cervecitas bien frías en la previa del partido Motagua vs Alajuelense.
La linda chica que forma parte del staff del Alajuelense cautivó en el estadio Nacional Chelato Uclés.
El panameño del Motagua, Jorge Serrano, de baja por lesión, llegó al estadio capitalino para ver el partido contra Alajuelense.
La siempre hermosa Virginia Varela, expareja de Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, estuvo en el estadio junto con su hija.
Javier López, entrenador español del Motagua, saludando al técnico tico Óscar Ramírez, del Alajuelense, previo al inicio del partido.
Motagua no pasó del empate 0-0 contra Alajuelense en una noche amarga de los azules que no encontraron el camino del gol nunca.
Este fue el 11 titular del Motagua: Luis Ortiz, Cléver Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Luis Santamaria; Alejandro Reyes, Óscar Padilla, Denis Meléndez; Jesús Bátiz, Jeffryn Macías y Rodrigo De Olivera.
La alineación que sacó el Alajuelense: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Giankarlo Romulus, Alexis Gamboa, John Ruiz; Celso Borges, Roan Wilson, Kenyel Michel, Juanpi Añor, Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros.
Jesús Batiz, que no tuvo un buen partido, tratando de pasar de la marca de Juanpi Añor.
Cléver Portillo disparando al arco del Alajuelense, pero sin suerte. Pocas ocasiones tuvo el Motagua.
Rodrigo De Olivera le gana el saltó a Giankarlo Romulus para cabecear el balón, pero desviado del arco del Alajuelense.
Javier López protagonizó una bronca al final del primer tiempo con un miembro del equipo Alajuelense.
El capitán de los manudos Giankarlo Romulus fue controlado por Jonathan Moya, delantero tico del Motagua.
Marlon Licona se llevó al entrenador español Javier López camino al túnel de vestuarios, al medio tiempo.
Rodrigo de Olivera intentó dar un pase con este taconazo, pero no le salió. Muy poco del delantero uruguayo en el partido y salió de cambio en el minuto 70.
El portero uruguayo Washington Ortega atrapando el balón en un centro del Motagua al área manuda.
"Movete Motagua, movete", así cantó la afición del Motagua a su equipo en los últimos minutos.