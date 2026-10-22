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Motagua decepciona, la pelea de Javier López y la hermosa tica del Alajuelense que cautivó

Las chicas del Alajuelense que adornaron el estadio Nacional y la bronca del técnico del Motagua.

Motagua decepciona, la pelea de Javier López y la hermosa tica del Alajuelense que cautivó
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En imágenes el amargo empate de Motagua (0-0) contra Liga Deportiva Alajuelense en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, en el estadio Nacional Chelato Uclés.

 FOTOS: David Romero y Estalín Irías
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La familia motagüense se dio cita en el estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar a su equipo en la semifinal de ida contra Alajuelense.
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La fanaticada del Motagua llegó animada al estadio Nacional Chelato Uclés y se fue decepcionada por el resultado.
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La barra organizada del Alajuelense llegando al estadio Nacional Chelato Uclés para alentar a su equipo ante Motagua.
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"La gloriosa número 12", barra del Alajuelense, puso la fiesta en la previa del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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"Reyes de Centroamérica": así animaron los hinchas del Alajuelense a su equipo, el tricampeón de la Copa.
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Con la barra de los manudos también llegaron lindas chicas aficionadas para el partido Motagua vs Alajuelense.
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Otra linda chica que llegó a la capital de Honduras para disfrutar del partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.
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La hermosa chica costarricense que llegó a animar al Alajuelense en el partido contra el Motagua.
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La cautivadora sonrisa de la bella aficionada del Alajuelense al llegar al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Esta guapa edecán robó miradas en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
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Otra linda chica que cautivó en el estadio Nacional Chelato Uclés durante el partido Motagua vs Alajuelense.
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Ellas disfrutaron de unas cervecitas bien frías en la previa del partido Motagua vs Alajuelense.
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La linda chica que forma parte del staff del Alajuelense cautivó en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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El panameño del Motagua, Jorge Serrano, de baja por lesión, llegó al estadio capitalino para ver el partido contra Alajuelense.
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La siempre hermosa Virginia Varela, expareja de Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, estuvo en el estadio junto con su hija.
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Javier López, entrenador español del Motagua, saludando al técnico tico Óscar Ramírez, del Alajuelense, previo al inicio del partido.
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Motagua no pasó del empate 0-0 contra Alajuelense en una noche amarga de los azules que no encontraron el camino del gol nunca.
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Este fue el 11 titular del Motagua: Luis Ortiz, Cléver Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Luis Santamaria; Alejandro Reyes, Óscar Padilla, Denis Meléndez; Jesús Bátiz, Jeffryn Macías y Rodrigo De Olivera.
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La alineación que sacó el Alajuelense: Washington Ortega, Yerlan Sosa, Giankarlo Romulus, Alexis Gamboa, John Ruiz; Celso Borges, Roan Wilson, Kenyel Michel, Juanpi Añor, Creichel Pérez y Ronaldo Cisneros.
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Jesús Batiz, que no tuvo un buen partido, tratando de pasar de la marca de Juanpi Añor.
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Cléver Portillo disparando al arco del Alajuelense, pero sin suerte. Pocas ocasiones tuvo el Motagua.
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Rodrigo De Olivera le gana el saltó a Giankarlo Romulus para cabecear el balón, pero desviado del arco del Alajuelense.
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Javier López protagonizó una bronca al final del primer tiempo con un miembro del equipo Alajuelense.
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El capitán de los manudos Giankarlo Romulus fue controlado por Jonathan Moya, delantero tico del Motagua.
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Marlon Licona se llevó al entrenador español Javier López camino al túnel de vestuarios, al medio tiempo.
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Rodrigo de Olivera intentó dar un pase con este taconazo, pero no le salió. Muy poco del delantero uruguayo en el partido y salió de cambio en el minuto 70.
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El portero uruguayo Washington Ortega atrapando el balón en un centro del Motagua al área manuda.
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"Movete Motagua, movete", así cantó la afición del Motagua a su equipo en los últimos minutos.
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